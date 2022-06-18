Долар по 40 вже скоро? Експерти розповіли у якій валюті краще зберігати заощадження

За словами експертів, можна не тільки зберегти, але й примножити свої гроші.

Курс готівкового долара до гривні продовжує відчувати коливання в 10-15 копійок, при цьому курс євро і далі падає

"Телеграф" поцікавився в експертів, що чекає курс гривні по відношенню до інших валют найближчим часом і в якій валюті краще зберігати свої заощадження.

На думку економічного експерта Данила Моніна, найбільш привабливою валютою для зберігання заощаджень є долар, на другому місці гривня, і лише на третьому місці – євро.

"На сьогоднішній день облікова ставка Федеральної резервної системи США становить 0,75% проти 0,25% у Європейського центробанку, при цьому ці 0,75% до кінця року хочуть підняти до 3-4%. Що це означає? Те, що ЄС очікує досить висока інфляція в 5-10% і наплив дешевих грошей через ставку в 0,25%, тобто євро девальвує, тоді як долар зміцниться, особливо якщо облікова ставка зросте до 3-4%, що анонсуються», — пояснює експерт чому саме євро програє в інвестиційній привабливості долару.

Щодо переваг гривні, то, за словами Данила Моніна, українська гривня може зміцнитися після закінчення війни, коли на відновлення країни підуть іноземні інвестиції, і гривня виявиться затребуваною.

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"Є лише один мінус — ніхто не знає, коли це станеться, тому краще тримати заощадження в доларах, а в гривні зберігати певну суму на операційні витрати", — стверджує співрозмовник "Телеграфа".

Долар по 40 гривень, а на гривню купити військові облігації

Згоден з думкою Моніна та економічний експерт Олексій Кущ, говорячи, що долар валюта №1 для заощаджень.

"Крім різниці в обліковій ставці на користь долара говорить і той факт, що економіка США має профіцит енергоресурсів і не залежить від зростання цін на них, тоді як ЄС та Азія змушені енергоресурси імпортувати", — говорить про ще один фактор стабільності американської валюти Олексій Кущ.

Також експерт радить диверсифікувати свої заощадження та вкладатись у гривню, використовуючи фінансові інструменти, які можуть принести 10-15% річних, наприклад, військові облігації.

"Девальвація гривні неминуча, але коли це станеться і на яку суму передбачити фактично неможливо, особисто я б далі ніж на місяць не заглядав і думаю, що до середини липня за долар будуть давати не більше 40 гривень", — наголосив Олексій Кущ.

На думку низки аналітиків, до липня курс долара навряд чи зросте більше 36,5 гривень, а євро — 37,5-37,8 грн.