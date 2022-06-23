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Минимум 40 гривен – эксперт назвал курс доллара осенью

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Никита Синицин Никита Синицин
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Доллару прогнозируют рост до 40 гривен не позднее сентября
Доллару прогнозируют рост до 40 гривен не позднее сентября

Осенью гривну ждет девальвация, это будет выгодно экономике

Хотя на рынке наличного обмена доллара курс заокеанской валюты вот уже который день понемногу снижается, в перспективе девальвация гривны неминуема.

Так, по мнению финансового аналитика Алексея Куща, высказанному изданию "Сегодня", в ближайшие полгода курс доллара к гривне может вырасти примерно на 15% и уже осенью мы можем увидеть курс в 40 гривен за 1 доллар. Причем это будет выгодно украинской экономике.

"Потому что восстановление экономики – это повышенный спрос на импорт, прежде всего технологический и инвестиционный. Плюс нам нужно будет поддерживать своих экспортеров, для чего нужна небольшая плавная девальвация", – поясняет Кущ.

Впрочем, не исключено, что в случае проблем с поступлением международной финансовой помощи от западных партнеров, гривна может "просесть" до тех самых 40 гривен за 1 доллар и случиться это может уже в июле.

В связи с этим эксперты рекомендуют держать свободные средства прежде всего в долларах, затем имеет смысл вкладывать гривну в государственные ценные бумаги, прежде всего военные облигации. А вот в евро лучше не вкладываться, поскольку евровалюту осенью ждет неминуемое падение по отношению к доллару.

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#Гривна #Доллар #Обмен валют #Валютный рынок #Курс доллара