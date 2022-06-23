Минимум 40 гривен – эксперт назвал курс доллара осенью

Осенью гривну ждет девальвация, это будет выгодно экономике

Хотя на рынке наличного обмена доллара курс заокеанской валюты вот уже который день понемногу снижается, в перспективе девальвация гривны неминуема.

Так, по мнению финансового аналитика Алексея Куща, высказанному изданию "Сегодня", в ближайшие полгода курс доллара к гривне может вырасти примерно на 15% и уже осенью мы можем увидеть курс в 40 гривен за 1 доллар. Причем это будет выгодно украинской экономике.

"Потому что восстановление экономики – это повышенный спрос на импорт, прежде всего технологический и инвестиционный. Плюс нам нужно будет поддерживать своих экспортеров, для чего нужна небольшая плавная девальвация", – поясняет Кущ.

Впрочем, не исключено, что в случае проблем с поступлением международной финансовой помощи от западных партнеров, гривна может "просесть" до тех самых 40 гривен за 1 доллар и случиться это может уже в июле.

В связи с этим эксперты рекомендуют держать свободные средства прежде всего в долларах, затем имеет смысл вкладывать гривну в государственные ценные бумаги, прежде всего военные облигации. А вот в евро лучше не вкладываться, поскольку евровалюту осенью ждет неминуемое падение по отношению к доллару.