Доллар на черном рынке приостановился, а евро значительно просел: свежий курс на 23 июня

Расценки на иностранную валюту продолжают ползти вниз

На четверг, 23 июня, Национальный банк Украины увеличил курс гривны относительно евро на 11 копеек по сравнению с предыдущим банковским днем. По отношению к доллару курс национальной валюты остается без изменений с 24 февраля.

По данным "Минфина" на черном рынке ситуация также изменилась. В частности, американская валюта в четверг будет стоить 35,25 гривен, что равно вчерашним расценкам. А вот продажи доллара США обойдется в 35,35 гривен. И эта цена на 5 копеек меньше, чем в среду.

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Что касается расценок на европейскую валюту, то при покупке за один евро придется выложить 37,10 гривен, что на 5 копеек меньше предыдущей цены. Зато его продажа сегодня обойдется в 37,27 гривен, что также дешевле на 8 копеек относительно предыдущих расценок.

Курс доллара и евро на черном рынке 23 июня

По мнению аналитических экспертов, проседание цен на американскую валюту не остановится. Согласно прогнозам экономиста Виталия Шапрана, доллар США будет и дальше снижаться, медленно продвигаясь к рыночному консенсусу.

Цены на иностранную валюту, установленные Нацбанком, в четверг будут выглядеть так:

НБУ установил курсы валют на 23 июня

Ранее "Телеграф" сообщал, поднимется ли цена американского доллара до отметки в 40 гривен уже этим летом и стоит ли покупать заокеанскую валюту украинцам, чтобы хранить в ней свои сбережения.