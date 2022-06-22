Доллар на черном рынке теряет позиции: свежий курс на 22 июня

НБУ удерживает курс доллара уже 119 дней подряд, при этом на черном рынке цены на американскую валюту снижаются

В среду, 22 июня, главный банк Украины установил официальный курс национальной валюты по отношению к американскому доллару на уровне 29,25 гривен. Эта цена остается неизменной с 24 февраля. При этом европейская валюта в сутки будет стоить 30,86 гривен, что на 16 копеек дороже, чем в предыдущий банковский день.

На черном рынке, по данным "Минфина", американская валюта начала проседать. Так, доллар США в среду будут покупать за 35,25 гривен, что на пять копеек дешевле, чем вчера. В то же время, продавать его будут по 35,40 гривен. И эта цена на 10 копеек меньше, чем во вторник.

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Европейская валюта сегодня будет стоить при покупке 37,15 грн. Зато продажа евро обойдется в 37,35 гривен, что также дешевле на пять копеек по сравнению с предыдущими расценками.

Курс доллара и евро на черном рынке 22 июня

Стоит добавить, что, по мнению финансового аналитика Максима Орищака, до конца июня курс доллара в Украине будет сохраняться в диапазоне 35,5-36,5 гривен, а евро — 37,5-37,8 гривен.

Официальные расценки на иностранную валюту, установленные Национальным банком на 22 июня, выглядят так:

НБУ установил курсы валют на 22 июня

Ранее "Телеграф" сообщал, что, по мнению эксперта в сфере финансов Алексея Куща, примерно за полгода американский доллар может значительно подскочить в цене и достичь отметки в 40 гривен.