Доллар упал в цене на черном рынке: свежий курс валют на 21 июня

Валютные качели продолжаются — какие перспективы

Европейская и американская валюта дешевеют на черном рынке. Так, на утро 21 июня за доллар в обменках просят 35,3 / 35,5 грн, что ниже при покупке и продаже на 20 и 10 копеек соответственно от цены понедельника.

Согласно данным сайта "Минфин", евро просел в цене менее значительно на 15 коп при покупке и 10 при продаже. Курс составил 37,15 / 37,4 грн за EUR. Отметим, что при этом курс в Нацбанке вырос. В общебанковской сводке доллар и евро также подешевели.

Оперативные и проверенные новости о событиях в Украине

В Национальном банке также незначительно поднялись в цене польский злотый и российский рубль. В сводной таблице приведены усредненные данные по Украине.

Курс валют на черном рынке

Экономисты не ожидают резкого взлета доллара в цене, но считают, что доллар будет стабильнее евро, поскольку США обладают своими энергоресурсами, в отличие от ЕС.

Другие эксперты также высказываются в поддержку доллара как стабильной валюты, на втором месте называют гривну, а только потом — евро.

Ранее "Телеграф" писал про цена за доллар может минимально спустится до 30 грн. Это не только маловероятно, но и опасно для экономики, считают эксперты.