Доллар на черном рынке снижается: свежий курс в начале рабочей недели

Евро резко подорожал после выходных

В первый рабочий день недели Национальный банк Украины установил курс доллара на уровне 29,25 грн. и эта цена остается неизменной со дня полномасштабного вторжения россии, 24 февраля. В то же время евро значительно подорожал после выходных, так что в понедельник он будет стоить 30,68 грн, что на 30 копеек больше, чем в предыдущий банковский день.

В то же время расценки на черном рынке, согласно данным "Минфина", наоборот приостановились по сравнению со вчерашними. К примеру, покупка американского доллара сегодня обойдется в 35,50 грн, что равно вчерашней цене. А вот продать доллар США в сутки можно будет за 35,60 грн, что на 5 копеек дешевле, чем в воскресенье.

Европейская валюта также существенно расценки не изменила. Будут покупать евро сегодня за 37,30 грн, а будут продавать 37,50 грн, что на 5 копеек дешевле вчерашней цены.

Курс доллара и евро на черном рынке 20 июня

Стоит отметить, что по мнению экспертов, сейчас наиболее привлекательной валютой, в которой лучше хранить свои сбережения, является американский доллар.

Курс валют 20 июня в банках Украины

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Ранее "Телеграф" сообщал, что, по мнению экспертов в сфере финансов, к июлю курс американской валюты вряд ли вырастет более 36,5 гривен.

Также напомним, какие прогнозы дают эксперты по ценам на американский доллар после войны.