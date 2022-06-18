Доллар на черном рынке неспешно ползет вниз: свежий курс валют в начале выходных

Гривна продолжает укреплять позиции по отношению к иностранным валютам

В субботу, 18 июня, главный банк страны оставил средний курс гривны на прошлых отметках. В то же время на черном рынке национальная валюта продолжает укреплять свои позиции по отношению к американскому доллару. Что касается расценок на евро, то они тоже медленно ползут вниз.

Так, по данным "Минфина", в начале выходных "черные" цены неспешно проседают. В частности, купить доллар США в обменниках сегодня можно будет за 35,50 гривны по сравнению со вчерашними 35,60 гривнами. А вот продажа американской валюты обойдется 35,74 гривны, что на 14 копеек меньше, чем в пятницу.

Европейская валюта на черном рынке также свои позиции по отношению к гривне теряет. Купить евро в течение сегодняшних суток можно будет за 37,35 гривны, что на 5 копеек дешевле, чем вчера. В то же время, его продажа обойдется в 37,60 гривен.

Курс доллара и евро на черном рынке 16 июня

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Стоит отметить, что, по убеждению финансовых аналитиков, в ближайшее время ожидать существенного уменьшения валютных расценок не стоит, мол, сейчас это практически невозможно. В частности, по словам эксперта Алексея Куща, примерно через пол года цена на американскую валюту может подскочить еще 15% и осенью он может вплотную приблизиться к 40 гривен за доллар.

Ранее "Телеграф" сообщал, что специалист компании "Центр биржевых технологий" Максим Орищак убежден, что гривне уже в ближайшее время грозит девальвация, а американский доллар новую подскочит в цене.