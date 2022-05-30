Падение гривны неизбежно? Аналитик дал прогноз курса доллара на июнь

"Американские горки" на валютном рынке будут продолжаться

Несмотря на временное укрепление украинской национальной валюты к американскому доллару, его курс вновь может подскочить, поскольку на это есть ряд причин.

О том, почему гривне неизбежно грозит девальвация рассказал аналитик компании "Центр биржевых технологий" Максим Орыщак, передает "Сегодня".

По его словам, на валютном рынке ожидаются неспокойные дни, а стоимость гривны будет сильно колебаться. В частности в период с 30 мая по 5 июня можно будет увидеть доллар по цене от 36 до 38 гривен.

Во многом такая нестабильность будет диктоваться высокой спекулятивностью рынка.

Также он отметил, что укрепление гривны произошло после отмены части ограничений со стороны НБУ, однако в настоящем существует больше причин для того, чтобы украинская национальная валюта проседала относительно доллара, а не росла.

Среди таковых:

дефицит бюджета;

задержки соцвыплат;

продолжение боевых действий;

совращение финансовой помощи;

отток инвестиций;

К тому же панические настрои в украинском обществе тщательно подогреваются валютными спекулянтами, из-за чего спрос на доллар не падает.

Как сообщалось ранее, "Телеграф" поговорил с финансовым аналитиком Борисом Кушнируком, который озвучил свой прогноз относительно того, каким будет курс доллара в июне.