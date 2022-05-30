Падіння гривні неминуче? Аналітик дав прогноз курсу долара на червень

"Американські гірки" на валютному ринку продовжуватимуться

Попри тимчасове зміцнення української національної валюти до американського долара, його курс знову може підскочити, оскільки є ряд причин.

Про те, чому гривні неминуче загрожує девальвація, розповів аналітик компанії "Центр біржових технологій" Максим Орищак, передає "Сегодня".

За його словами, на валютному ринку очікуються неспокійні дні, а вартість гривні сильно коливатиметься. Зокрема, у період з 30 травня по 5 червня можна буде побачити долар за ціною від 36 до 38 гривень.

Багато в чому така нестабільність диктуватиметься високою спекулятивністю ринку.

Також він зазначив, що зміцнення гривні відбулося після скасування частини обмежень з боку НБУ, проте зараз існує більше причин для того, щоб українська національна валюта просідала щодо долара, а не росла.

Серед таких:

дефіцит бюджету;

затримки соцвиплат;

продовження бойових дій;

розбещення фінансової допомоги;

відтік інвестицій;

До того ж панічні настрої в українському суспільстві ретельно підігріваються валютними спекулянтами, через що попит на долар не падає.

Як повідомлялося раніше, "Телеграф" поговорив із фінансовим аналітиком Борисом Кушніруком, який озвучив свій прогноз щодо того, яким буде курс долара у червні.