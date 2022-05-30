Знову партизани? В окупованому Мелітополі прогримів потужний вибух (фото та карта)

Вибух розбудив півміста

Вранці у понеділок, 30 травня, ранок розпочався з вибухів не лише для мешканців Одеської області, а й в окупованому Мелітополі Запорізької області, — це міг бути замах на ватажків російської "влади".

Про це можна судити за інформацією, яку передають джерела "Телеграфа" у місті.

Варто зауважити, що вибух стався близько 07:50 у самому центрі Мелітополя.

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Вибух був у районі ТЦ "Квартал". Його ми віділили хрестиком, а червоними лініями, — жителі яких вулиць чули гучний хлопок і скаржилися на вікна, що тремтіли від вибуху.

Приблизна область вибуху на карті

А місцеве видання "РІА Мелітополь" навіть показало перші фото з місця подій:

На фото з місця видно, що вибух був сильний

Після вибуху район оточили, а постраждалих почали виносити на ношах.

Без постраждалих не обійшлося

За даними від місцевих жителів, у цьому районі мешкає відомий зрадник, колишній нардеп Євген Балицький, якого окупанти призначили "губернатором" Запорізької області.

Євген Балицький

Варто зауважити, що раніше партизани в Мелітополі вбили десятки російських окупантів і підривали бронепоїзд із особовим складом військових росії.

Як повідомляв "Телеграф", партизани здійснили атаку і на іншого колаборанта, — в Енергодарі підірвали під’їзд будинку "мера" окупаційної "влади" Андрія Шевчика.