Є "приліт": росіяни двічі вдарили ракетами на Одещині

ППО вдалося відпрацювати по одній цілі

Після нічного удару по Миколаївській області російські окупанти не заспокоїлися — рано вранці вони випустили по Одеській області ракети.

Згідно з офіційною інформацією, ракетних ударів було два, одну вдалося збити протиповітряної оборони.

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Друга ракета влучила в інфраструктурний об’єкт – міст через Дністровський лиман, який не працював після попередніх ударів. Ворог потрапив у ту ж розбиту раніше колію.

Дісталося сусіднім будинкам – ударна хвиля від вибуху пошкодила кілька приватних домоволодінь. Серед людей постраждалих немає.

Для чергової атаки на Одещину використали крилату ракету типу "Х". Її випустив російський стратегічний бомбардувальник із боку Чорного моря.

В акваторії знаходиться велике угруповання військ, кораблі також загрожують ракетними ударами території України. Зазначено, що хоч росія і зробила гучні заяви з приводу готовності до гуманітарних коридорів, жодних рухів у бік відновлення судноплавства, зокрема розмінування, немає.

Раніше "Телеграф" писав, що російські окупанти стягують війська на сході та півдні України — постачання обчислюються сотнями одиниць. Згідно з картами бойових дій, ворогові доводиться несолодко як на Херсонщині, так і на Луганщині.