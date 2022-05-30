росія перекидає резерви у трьох областях України: подробиці та карта

Деяка із поміченої техніки – застаріла

Поки російські колаборанти кидаються у спробах зміцнити свою владу на території Херсонської області, українські військові провели низку контратак на півночі регіону.

В оперативному командуванні "Південь" повідомили, що до Херсона ворог стягнув техніку.

Йдеться приблизно про 120 одиниць озброєння — танки Т-62 і БМП-2. Танкові позиції накопичують у районі Нової Каховки та Степанівки. При цьому українські підрозділи продовжують наступати на ворога.

Нова Каховка та Степанівка на карті області

Зазначимо, що ворог намагається розвідати та атакувати позиції українських військових з гелікоптерів Мі-8 та безпілотника "Орлан". Останній успішно ліквідували, як і 67 ворогів, 6 танків Т-62, 2 РСЗВ "Град", 3 САУ, 3 бронемашини та 13 авто. Знищено один із командних пунктів та центр управління БПЛА.

Посилюється напруга і в іншій частині окупованого півдня, повідомляє Генштаб, де у бік Василівки з Мелітополя на 120 одиниць посилили угруповання ворога на Запорізькому напрямку. Зазначимо, що росіяни підключили законсервовані резерви і везуть з росії та з Криму нову стару техніку.

Василівка майже на краю окупації у Запорізькій області

Ворог намагається зняти сили і на сході. У Харківській області окрім вертолітної ескадрильї Ка-52 поблизу Ізюму, окупанти перемістили у захоплені райони понад 250 одиниць озброєння та військової техніки. Щоб прискорити процес, вони поновили залізничний міст біля Куп’янська.

Як раніше писав "Телеграф", згідно з картами бойових дій, головною метою на сході став Сєвєродонецьк. При цьому в лавах супротивника намічається розкол — повідомляється про конфлікти та перестрілки між російськими солдатами та бойовиками з ОРДЛО, яких мобілізували майже з вулиць.