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росія перекидає резерви у трьох областях України: подробиці та карта

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
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Українські захисники готуються до зустрічі Новина оновлена 30 травня 2022, 07:20
Українські захисники готуються до зустрічі

Деяка із поміченої техніки – застаріла

Поки російські колаборанти кидаються у спробах зміцнити свою владу на території Херсонської області, українські військові провели низку контратак на півночі регіону.

В оперативному командуванні "Південь" повідомили, що до Херсона ворог стягнув техніку.

Йдеться приблизно про 120 одиниць озброєння — танки Т-62 і БМП-2. Танкові позиції накопичують у районі Нової Каховки та Степанівки. При цьому українські підрозділи продовжують наступати на ворога.

Нова Каховка та Степанівка на карті області
Нова Каховка та Степанівка на карті області

Зазначимо, що ворог намагається розвідати та атакувати позиції українських військових з гелікоптерів Мі-8 та безпілотника "Орлан". Останній успішно ліквідували, як і 67 ворогів, 6 танків Т-62, 2 РСЗВ "Град", 3 САУ, 3 бронемашини та 13 авто. Знищено один із командних пунктів та центр управління БПЛА.

Посилюється напруга і в іншій частині окупованого півдня, повідомляє Генштаб, де у бік Василівки з Мелітополя на 120 одиниць посилили угруповання ворога на Запорізькому напрямку. Зазначимо, що росіяни підключили законсервовані резерви і везуть з росії та з Криму нову стару техніку.

Василівка майже на краю окупації у Запорізькій області
Василівка майже на краю окупації у Запорізькій області

Ворог намагається зняти сили і на сході. У Харківській області окрім вертолітної ескадрильї Ка-52 поблизу Ізюму, окупанти перемістили у захоплені райони понад 250 одиниць озброєння та військової техніки. Щоб прискорити процес, вони поновили залізничний міст біля Куп’янська.

Як раніше писав "Телеграф", згідно з картами бойових дій, головною метою на сході став Сєвєродонецьк. При цьому в лавах супротивника намічається розкол — повідомляється про конфлікти та перестрілки між російськими солдатами та бойовиками з ОРДЛО, яких мобілізували майже з вулиць.

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#Росія #Харківська область #Херсонська область #Запорізька область #Херсон #Війна #Південь #резерви