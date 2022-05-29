Окупаційна "влада" Херсона знову заговорила про "референдум" і назвала терміни

До осені у Херсоні "референдумів" не буде

Окупаційна адміністрація Херсона має намір ухвалити рішення про "приєднання" до росії до кінця року.

Про це розповів т.зв. "заступник голови Херсонської ВДА" Кирило Стремоусов у коментарі Reuters.

За його словами, це точно не станеться до початку осені.

"Ми готуємо адміністративну систему, а потім ближче до наступного року подивимося, як справи", — сказав він.

При цьому Стремоусов не виключав, що буде проведено т.зв. "референдум про приєднання до росії", хоча раніше заявляв, що такого не буде. Водночас він заявив, що нині пріоритетним завданням є "наведення порядку" у Херсоні та області.

Колаборант також висловився про те, що росія не відмовилася від планів щодо окупації Миколаївської та Одеської областей, хоча пояснив, що їхньому захопленню протистоїть миколаївське угруповання ЗСУ.

Як повідомлялося раніше, окупанти на Херсонщині нібито з метою безпеки закрили "кордони регіону" на виїзд і в’їзд, чим за фактом відібрали можливості у місцевих жителів для евакуації на підконтрольну Україні територію. Втім, місцеві жителі все ще можуть потрапити через окуповані частини Запорізької області до ОРДЛО чи виїхати до Криму.