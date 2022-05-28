Окупанти "закрили кордони" на Херсонщині

Таке рішення пов’язують із "питаннями безпеки"

Російські загарбники вигадали нове знущання над жителями тимчасово окупованої Херсонської області. Починаючи з 28 травня, "кордони регіону" будуть закриті на виїзд та в’їзд.

Про це повідомляють росЗМІ, посилаючись на "заступника" гауляйтера Херсонщини Кирила Стремоусова.

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За словами колаборанта, "кордону" закрили "заради безпеки людей". При цьому наголошується, що виїзд-в’їзд припинено лише зі сторін областей, які підконтрольні Україні — це Миколаївщина та Дніпропетровщина. Небезпекою, якою прикривають таке рішення, називають систематичні обстріли нібито саме з боку ЗСУ.

"Ми не рекомендуємо взагалі їздити в Україну, ні під яким приводом", — заявив Стремоусов.

Також він заявив, ніби саме на підконтрольній Києву Україні регулярно зникають люди, особливо чоловіки. Їх, на його переконання, забирають в армію, де використовують як "гарматне м’ясо". Крім цього, від Стремоусова прозвучало ще багато іншої звичної для Кремля російської пропаганди.

Слід наголосити, що аж зовсім жителів Херсонщини не обмежують у пересуванні. Проте, варіантів виїзду не так багато — або на тимчасово окуповану територію Запорізької області, звідки пропонують потрапити до ОРДЛО, або — до Криму. З останнього, до речі, найбільше можливостей виїхати до інших країн, після чого повернутися в Україну.

Додамо, що, за інформацією "Телеграфа", проблеми з нормальним виїздом почалися на Херсонщині вже давно, але особливо гостро — з 18 травня. Як розповіла виданню місцева жителька, яка не має можливості вибратися з окупації, окупанти особливо пожвавилися щодо заборони сполучення з Україною після власноруч влаштованого обстрілу колони, котра виїжджала з Херсона.

Наша співрозмовниця пояснила, що останні кілька днів українські волонтери, котрі займаються безоплатним вивозом людей з окупації, приділяли більше уваги пріоритетності охочих вибратися, а не часу подання заявки. Тобто, більше можливостей залишити регіон було у людей з інвалідністю або серйозними хворобами.

"Що важливо — як тільки волонтери в один день знаходять якусь нову дорогу для виїзду, її відразу перекривають", — наголосила херсончанка.

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Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про те, як справи в окупованій Херсонській області. Люди розповідали про космічні суми, що заламуються окупантами за дозвіл на виїзд, а також викрадення незгодних з військовим режимом. Крім цього відомо про вільне поширення російського алкоголю, який знайти сьогодні легше, ніж звичайну питну воду.