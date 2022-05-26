Бандити, знущання та горілка замість води: у Херсоні розповіли про жахи окупації

Багато жителів міста перебувають на межі виживання

Окупований Херсон живе у напруженні — активістів затримують, частина місцевих починає "дружити" з росіянами, а звичайні ліки коштують у кілька разів дорожче. Обрусити регіон намагаються різними способами, зокрема — ввести в обіг рубль.

"Телеграф" публікує свіжі свідчення очевидців про те, як живе Херсон під окупантами.

Замість води — горілка

Російський правозахисний проєкт helpdeskmedia опублікував інтерв’ю з українським волонтером із Херсона, який розповів, що відбувається у місті. Богдану 20 і він доставляє потребуючим продукти та ліки. Він розповів, що в останній тиждень з постачанням продуктів до міста ситуація напружена, і є люди, які голодують. Натомість у місто потрапляє алкоголь: "Його легше знайти, ніж звичайну воду. Я просто ходжу вулицею, хочу попити, а мені навіть води не можуть налити, бо немає ніде. Зате є алкоголь, і дуже багато. Мені здається, що вони спеціально затуплюють наш народ".

Депутат Херсонської облради Сергій Хлань пише, що росіяни відбирають у людей овочі та фрукти, а продукція українського виробництва переправляється до Криму. Серед товарів – молочні та м’ясні продукти. Прилавки ж на Херсонщині заповнюють російськими та ОРДЛО-товарами.

Проблема з ліками

З ліками ситуація вкрай тяжка. Хлань розповів, що 90% аптек у області не працюють. Волонтер Богдан також говорить про нестачу лікарських засобів і відзначає ціни, що підвищилися. Наприклад, життєво необхідний Еутірокс коштував замість 120 грн (до 24.02) 900 на кінець квітня.

Говорити – небезпечно для життя

У місті знову цвіте бандитизм. Багато жителів почали заводити дружні стосунки з окупантами і користуються цим, вказуючи на "неугодних". Вони також "ганяють" із Криму дефіцитні товари — продукти, ліки, цигарки.

Усі просто хочуть вижити

Тих, хто підтримує Україну, набагато більше, але проросійських охороняють, розповідає Богдан. Мітинги проти росіян не зупиняються – російські прапори зривають, розвішують листівки.

У Херсоні чекають на Україну/фото з регіонального Телеграм-каналу

Але вголос висловлювати позицію небезпечно. Богдан розповів про підлітків, які послали "в ср*ку" жінку з прапором — дітей чотири дні катували шокером.

Катування

Тримають по 3-4 дні і є випадки, коли із катівень люди не виходять. Катову облаштували в комендатурі місцевих поліцаїв "Скляшці". Там людей б’ють за необережно сказані слова не тим людям.

Чи можна виїхати з Херсона

Тих, хто їздить за продуктами та ліками на неокуповану територію, можуть просто розстріляти в дорозі. Особливо посилився терор останній тиждень. До цього контрабанду провозили під обшивкою машин, під сидіннями.

Чи проїдеш блокпост навіть з метою відвідати родичів — залежить від того, хто там стоїть. Є ті, хто нормально пропускають, а є ні. Богдану при спробі виїхати з Херсона влаштували повний огляд телефону та соцмереж, а також розділи. Його врятувало те, що він займався волонтерством у гуманітарних цілях. Хлопець розповідає: "Тих волонтерів, які допомагають ЗСУ виловлюють".

Він також розповів один випадок про тих, хто вивозить людей з Херсона — чоловіка зупинили та вистрілили в голову, цинічно заявивши, що хотіли влучити по колесах.

Раніше "Телеграф" писав, як живе окупований Мелітополь, який активно повертають до Радянського Союзу та Енергодар, де на протести проти ворога виходять пожежники.