Окупанти нахабніють: головний колаборант Херсонщини зробив тривожну заяву

Ставники рф в Херсоні заговорили про "бівалютну зону"

У Херсоні, який тимчасово перебуває під окупацією, "влада" заявила про введення в обіг рубля, нарівні з гривнею. Як повідомляє "Телеграф", інформація про це з’явилася у Telegram-каналі російського ресурсу "РІА Новини".

Так званий голова окупаційної адміністрації в Херсонській області Володимир Сальдо у понеділок, 23 травня, заявив, що з цього дня на захоплених територіях регіону "офіційно запроваджується бівалютна зона". За його словами, рубль починає ходити поряд із гривнею.

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Крім того, ставленик російських загарбників Сальдо також повідомив, що у Херсоні найближчим часом мають намір відкрити перше відділення одного із російських банків. Самопроголошений "глава" Херсонської області заявив, що цей банк почне приймати заявки на відкриття рахунків.

Нагадаємо, названо можливу дату проведення так званих референдумів у захоплених росією районах, у тому числі й на території Херсонської області. Йдеться про "включення" окупованих населених пунктів до складу держави-агресора.

Як раніше повідомляв "Телеграф", окупанти заборонили жителям окупованого Херсона доступ до соцмереж Facebook та Instagram. Крім того, вже давно в регіоні з великими перебоями працює зв’язок мобільних операторів України, тоді як інтернет доступний лише у певних місцях.