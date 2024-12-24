Весь жир миттєво зникне: як впоратися із брудом на газовій плиті без зайвих зусиль

Видалити бруд можна без використання хімії

Чистка газової плити – не найприємніше заняття, але від цього залежить не тільки чистота кухні, а й безпека. Забруднені пальники та решітки підвищують витрати газу і можуть спричинити пожежу. Регулярне прибирання допомагає уникнути неприємних ситуацій та зберігає плиту у відмінному стані. Хороша новина – для цього необов’язково купувати дорогі засоби, адже прості інгредієнти, які є на кожній кухні, чудово впораються із завданням.

"Телеграф" зібрав корисні поради та лайфхаки, які допоможуть впоратися з цим завданням швидко та ефективно.

Чим почистити газові пальники

Брудні пальники — часта проблема, але її легко усунути за допомогою підручних засобів. Для цього приготуйте спеціальну суміш.

Вам знадобляться дріжджі, лимонний сік, оцет та зубна паста. У мисці змішайте 8 г дріжджів, 2 столові ложки оцту та 1 столову ложку зубної пасти.

Зніміть пальники з плити та зануріть у ємність із гарячою водою, додавши сік одного лимона. Зачекайте 15 хвилин. За допомогою губки або старої зубної щітки нанесіть приготовлену густу суміш на пальники. Добре промийте пальники під проточною водою та ретельно висушіть перед встановленням на плиту.

Як почистити решітку газової плити

Решітка часто забруднюється жировими відкладеннями та прилиплими частинками їжі. Існує простий спосіб повернути їй чистоту.

Змішайте 15 г розпушувача, 1 столову ложку оцту та 1 столову ложку засобу для миття посуду. Акуратно розподіліть суміш по поверхні решітки за допомогою губки або пензлика. Залишіть на 15 хвилин. Дайте суміші подіяти, щоб розчинити жир та бруд. Ретельно промийте решітку під водою і залиште висохнути.

Регулярне очищення плити значно спрощує догляд за нею. Постарайтеся видаляти забруднення відразу після приготування їжі – це заощадить ваш час та сили у майбутньому.

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