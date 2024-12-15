Камінне скло завжди сяятиме: як та чим його очистити

Як почистити скло без хімії

Камін — це затишок і тепло в будинку, але його скло досить швидко покривається кіптявою та нагаром, втрачаючи прозорість та естетичний вигляд. Чищення камінного скла — не найприємніше заняття, і багато хто шукає способи запобігти його забруднення. На жаль, чарівного рішення немає, але є кілька простих правил, які допоможуть значно скоротити кількість нагару.

Як запобігти сильному забрудненню камінного скла

Ключову роль у чистоті скла відіграє правильно обрана деревина. Використовуйте тільки сухі, добре витримані поліна – мінімальний термін сушіння має становити два роки. Волога деревина горить гірше і виділяє багато смолистих речовин, які осідають на склі.

Важливо також правильно розпалювати камін. Фахівці рекомендують запалювати вогонь зверху вниз, що дозволяє вигоріти всім газам та скоротити кількість кіптяви.

Як почистити камінне скло

Звичайний столовий оцет, розведений водою в пропорції 1:1, відмінно справляється з нагаром. Налийте суміш у розпилювач, нанесіть на скло та залишіть на кілька хвилин. Потім протріть поверхню паперовим рушником або вологою тканиною. Якщо забруднення сильні, використовуйте нерозведений оцет або додайте до нього трохи нашатирного спирту.

Також можна приготувати очищувач із нашатирним спиртом, радить SE. Змішайте півлітра води з чайною ложкою оцту та чайною ложкою нашатирного спирту. Розпорошіть засіб на скло, зачекайте кілька хвилин і видаліть залишки нагару серветкою або тканиною.

Чого варто уникати при чищенні каміна

Попри популярні поради, не використовуйте соду чи золу. Ці речовини можуть подряпати поверхню скла, що згодом погіршить його зовнішній вигляд і зменшить міцність.

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