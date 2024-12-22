Тільки оцет не допоможе: що додати в прання, щоб рушники стали м’якшими

Білий оцет може пом’якшити жорсткі та тверді рушники, але ефект можна посилити

З часом навіть якісні рушники втрачають свою м’якість, стають неприємними на дотик і погано вбирають вологу. Але зробити їх знову м’якими та пухнастими можна за допомогою простих натуральних засобів.

Доступним лайфхаком для пом’якшення рушник поділився в TikTok блогер @anna_louisa_at_home. Для цього знадобиться білий оцет та сода.

Як пом’якшити рушники під час прання

Білий оцет — універсальний засіб, який вирішує безліч проблем у побуті. Його використовують для видалення вапняного нальоту, плісняви, відбілювання білизни та пом’якшення тканин. Оцет діє як антибактеріальний та кислотний засіб, розчиняючи масла, піт, залишки шампунів та гелів для душу, які накопичуються в рушниках з часом.

Для пом’якшення рушників оцет можна використовувати окремо, але найкращого результату вдається досягти у поєднанні з кристалами соди.

Замочіть жорсткі рушники у ванні з теплою водою та додайте кілька ложок кристалів соди. Залишіть їх на кілька хвилин. Перекладіть рушники у пральну машину. Додайте звичайний миючий засіб у барабан. У відсік для кондиціонера налийте пів склянки білого оцту і додайте трохи кристалів соди. Помийте рушники у стандартному режимі.

Після прання добре струсіть рушники, щоб розділити волокна та покращити їхню текстуру. Найкраще сушити рушники на свіжому повітрі. Якщо такої можливості немає, використовуйте сушильну стійку або рівну поверхню у приміщенні, щоб прискорити процес висихання.

Регулярне замочування в розчині соди та оцту допоможе підтримувати рушники в ідеальному стані.

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