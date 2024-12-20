Ці речі потрапляють до пральної машини частіше, ніж потрібно: як правильно доглядати за ними

Які речі можна прати рідше

Звичка прати одяг після кожного використання здається нешкідливою, але насправді б’є по гаманцю і завдає шкоди. Часте прання призводить до зносу тканин, втрати кольору та форми одягу, а також збільшує витрату води, електроенергії та миючих засобів.

Багато предметів одягу потрапляють у пральну машину лише через звичку. Розповідаємо, який одяг можна прати рідше, щоб продовжити його термін служби та економити.

Одяг, який перуть занадто часто

Джинси та куртки з деніму не потребують частого прання. Регулярного провітрювання достатньо, щоб освіжити їх. Прати джинси варто лише при сильних забрудненнях, інакше тканина втратить колір та міцність.

Штани та спідниці можна носити 2–3 дні поспіль, якщо вони не забруднені та під ними використовується нижній одяг. Це особливо актуально для офісного одягу, який рідко контактує зі шкірою.

Пуловери та толстовки, які багато хто вдягає поверх футболок та сорочок, не вбирають багато запахів та поту. Їх можна надягати кілька разів поспіль або носити до тижня перед пранням.

Бюстгальтери також можна носити кілька днів поспіль, якщо немає сильного потовиділення. Прати їх занадто часто не варто, щоб зберегти форму та структуру тканини. Виняток – спортивні бюстгальтери, які слід прати після кожного використання.

Часто помилковим є рішення прати спортивний одяг після кожного використання. Ці речі створені для відведення поту та мінімального накопичення бактерій. Прати їх слід лише після інтенсивних тренувань чи сильних забруднень. Часте прання погіршує їх властивості та руйнує тканинні волокна.

Вовна, коноплі та інші натуральні матеріали менш схильні вбирати запахи, тому вимагають меншої частоти прання.

Раніше ми розповідали про речі, які часто забувають прати.