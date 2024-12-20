Вивчив японську та працював кур’єром: як виглядає молодший син Саакашвілі, якого хрестив Ющенко

Молодший син політика відзначив своє 19-річчя

Колишній президент Грузії Михайло Саакашвілі мав досить бурхливе особисте життя, хоча офіційно він залишається одруженим з Сандрою Рулофс. Жінка подарувала йому двох синів: Едуарда і Ніколоза.

На своїй сторінці у Facebook Саакашвілі повідомив, що у четвер, 19 грудня, його молодшому синові виповнилося вже 19 років. Він поділився цікавими фактами про свого спадкоємця.

Як виглядає син Михайла Саакашвілі Ніколоз

Експрезидент Грузії написав зворушливий пост, у якому показав, як зараз виглядає Ніколоз і чим захоплюється. Як виявилося, юнак перебуває за кордоном, у "якійсь далекій азійській країні".

Молодшому синові Ніколозу виповнилося 19 років

За словами Саакашвілі, його син Ніколоз у школі вивчив японську, а зараз вивчає нову азійську мову. До цього спадкоємець політика майже рік жив у Грузії та працював кур’єром у службі доставлення Bolt. А до того, як вирушити до Азії, Ніколоз автостопом два місяці подорожував рідною країною.

Син Михайла Саакашвілі Ніколоз

Ніколоз разом із матір’ю

Відомо, що хрещеними батьками Ніколоза стали колишній президент України Віктор Ющенко та експрезидент Польщі Лех Качинський. Але на хрестинах замість польського лідера був присутній речник Сейму.

Хресними Ніколоза стали Віктор Ющенко та Лех Качинський

"Телеграф" писав раніше, як виглядають діти Михайла Саакашвілі. У нього два сини від першої дружини та дві позашлюбні дочки.