Выучил японский и работал курьером: как выглядит младший сын Саакашвили, которого крестил Ющенко
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 1143
Младший сын политика отметил свое 19-летие
У бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили была довольно бурная личная жизнь, хотя официально он остается женат на Сандре Рулофс. Женщина подарила ему двоих сыновей: Эдуарда и Николоза.
На своей странице в Facebook Саакашвили сообщил, что в четверг, 19 декабря, его младшему сыну исполнилось уже 19 лет. Он поделился интересными фактами о своем наследнике.
Как выглядит сын Михаила Саакашвили Николоз
Экс-президент Грузии написал трогательный пост, в котором показал, как сейчас выглядит Николоз и чем увлекается. Как оказалось, юноша находится за рубежом, в "какой-то далекой азиатской стране".
По словам Саакашвили, его сын Николоз в школе выучил японский, а сейчас изучает новый азиатский язык. До этого наследник политика почти год жил в Грузии и работал курьером в службе доставки Bolt. А до того, как отправиться в Азию, Николоз автостопом два месяца путешествовал по родной стране.
Известно, что крестными отцами Николоза стали бывший президент Украины Виктор Ющенко и экс-президент Польши Лех Качиньский. Но на крестинах вместо польского лидера присутствовал спикер Сейма.
"Телеграф" писал ранее, как выглядят дети Михаила Саакашвили. У него два сына от первой жены и две внебрачные дочери.