Выучил японский и работал курьером: как выглядит младший сын Саакашвили, которого крестил Ющенко

Младший сын политика отметил свое 19-летие

У бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили была довольно бурная личная жизнь, хотя официально он остается женат на Сандре Рулофс. Женщина подарила ему двоих сыновей: Эдуарда и Николоза.

На своей странице в Facebook Саакашвили сообщил, что в четверг, 19 декабря, его младшему сыну исполнилось уже 19 лет. Он поделился интересными фактами о своем наследнике.

Как выглядит сын Михаила Саакашвили Николоз

Экс-президент Грузии написал трогательный пост, в котором показал, как сейчас выглядит Николоз и чем увлекается. Как оказалось, юноша находится за рубежом, в "какой-то далекой азиатской стране".

Младшему сыну Николозу исполнилось 19 лет

По словам Саакашвили, его сын Николоз в школе выучил японский, а сейчас изучает новый азиатский язык. До этого наследник политика почти год жил в Грузии и работал курьером в службе доставки Bolt. А до того, как отправиться в Азию, Николоз автостопом два месяца путешествовал по родной стране.

Сын Михаила Саакашвили Николоз

Николоз вместе с матерью

Известно, что крестными отцами Николоза стали бывший президент Украины Виктор Ющенко и экс-президент Польши Лех Качиньский. Но на крестинах вместо польского лидера присутствовал спикер Сейма.

Крестными Николоза стали Виктор Ющенко и Лех Качиньский

"Телеграф" писал ранее, как выглядят дети Михаила Саакашвили. У него два сына от первой жены и две внебрачные дочери.