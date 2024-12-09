Невидимий бруд: 7 речей, які всі забувають прати вчасно

Регулярне прання речей, які ми часто ігноруємо, допоможе уникнути безлічі неприємностей

Сучасний ритм життя часто залишає нам мало часу для дрібниць, таких як прибирання або прання. Здається, що якщо річ виглядає чистою, то й чіпати її не потрібно. Але за зовнішньою чистотою можуть ховатися бактерії, пліснява та алергени, які можуть стати причиною проблем зі здоров’ям.

Деякі предмети вимагають більш частого прання, ніж ми звикли, адже вони контактують зі шкірою, вологою чи продуктами харчування. Забувши про їх регулярне очищення, ми ризикуємо створити ідеальне середовище для розмноження мікроорганізмів. Розберемося, які речі потребують особливої уваги.

Які речі потрібно прати частіше

Наволочки буквально "збирають" усе: піт, шкірний жир і змертвілі клітини. Без регулярного прання вони стають джерелом бактерій та причиною проблем зі шкірою. Прати їх рекомендується не рідше одного разу на тиждень, а власникам чутливої шкіри двічі. Вологі рушники для обличчя – це рай для бактерій. Їх потрібно прати кожні 2-3 дні, щоб запобігти запаленню та висипу. Махрові халати довго залишаються чистими, адже часто їх надягають на чисте тіло буквально на кілька хвилин на день. Але на халаті, що контактує з вологою шкірою, можуть розвиватися пліснява та бактерії. Рекомендується прати цю річ хоча б раз на тиждень. Кухонні рушники рекомендується прати через день. Вони накопичують жир, вологу та залишки їжі, що робить їх ідеальним середовищем для мікробів. Багаторазові сумки контактують із брудними продуктами та упаковками, збираючи на собі бактерії. Їх прання має бути щомісячним або навіть частіше. Раз на місяць потрібно обов’язково прати штори для ванної. Вологе середовище ванної кімнати сприяє появі плісняви на шторах. Щоб це не сталося, штори потрібно прати раз на місяць гарячою водою з оцтом чи содою. Килимки у ванній потребують прання частіше. Ці предмети вбирають вологу та мило, стаючи будинком для плісняви. Прати їх потрібно щотижня.

Раніше ми розповідали, як правильно прати скатертину, щоб на ній не залишилося плям.