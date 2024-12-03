На скатертині не залишиться жодної цятки: як її правильно випрати

Чиста, доглянута скатертина — це не лише візуальна краса, а й відчуття затишку для гостей та домочадців

Напередодні свят, коли будинок наповнюється атмосферою тепла та затишку, важливо подбати про деталі, які роблять цей момент особливим. Однією з таких деталей є головний елемент святкового столу. вимагає уваги до типу тканини та дотримання простих, але ефективних порад.

Як правильно прати скатертину

Перш ніж розпочинати прання, зверніть увагу на ярлик з інструкцією з догляду. Температура води, режим прання та допустимість використання миючих засобів варіюються залежно від типу тканини:.

Лляні скатертини стирайте при температурі до 60°C. Для сильних забруднень краще вибрати делікатний режим у пральній машині або ручне прання. Для скатертин із бавовни допустима температура до 40-60°C, залежно від щільності тканини. При пранні скатертини з поліестеру температура води не повинна перевищувати 30-40 ° C, щоб зберегти водовідштовхувальні властивості матеріалу.

Уникайте сильного віджиму, особливо для тонких тканин. Краще дати скатертині висохнути природним чином, акуратно розвішавши її.

Як видалити плями зі скатертини

Часто на святковій скатертині залишаються жирні плями, сліди від вина чи соусів. Для їх видалення можна використовувати перевірені домашні засоби.

Свіжі плями акуратно промокніть паперовим рушником, щоб видалити надлишки рідини. У жодному разі не тріть, щоб не втирати бруд у волокна.

Потім змішайте в рівних пропорціях оцет і лимонний сік і нанесіть суміш на пляму.

Для видалення жирних плям посипте місце забруднення кукурудзяним крохмалем або тальком, залиште на 10-15 хвилин, потім зчистіть залишки та виперіть скатертину. Плями від вина швидко засипте сіллю, щоб вона ввібрала вологу, потім обробіть мильним розчином.

Після обробки плям періть скатертину в машинці, дотримуючись інструкцій. Для лляних та бавовняних тканин можна використовувати нейтральні порошки, уникаючи відбілювачів.

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