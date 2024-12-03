На скатерти не останется ни единого пятнышка: как ее правильно постирать

Чистая, ухоженная скатерть — это не только визуальная красота, но и ощущение уюта для гостей и домочадцев

Перед праздниками, когда дом наполняется атмосферой тепла и уюта, важно позаботиться о деталях, которые делают этот момент особенным. Одной из таких деталей является скатерть — главный элемент праздничного стола. Но чтобы она радовала своим видом, необходимо правильно подготовить ее к торжеству. Очистка скатерти требует внимания к типу ткани и следованию простым, но эффективным советам.

Как правильно стирать скатерть

Прежде чем приступать к стирке, обратите внимание на ярлычок с инструкцией по уходу. Температура воды, режим стирки и допустимость использования моющих средств варьируются в зависимости от типа ткани:

Льняные скатерти стирайте при температуре до 60°C. Для сильных загрязнений лучше выбрать деликатный режим в стиральной машине или ручную стирку. Для скатертей из хлопка допустима температура до 40-60°C, в зависимости от плотности ткани. При стирке карты из полиэстера температура воды не должна превышать 30-40°C, чтобы сохранить водоотталкивающие свойства материала.

Избегайте сильных отжимов, особенно для деликатных тканей. Лучше дать скатерти высохнуть естественным образом, аккуратно развесив ее.

Как удалить пятна со скатерти

Часто на праздничной скатерти остаются жирные пятна, следы от вина или соусов. Для их удаления можно использовать проверенные домашние средства.

Свежие пятна аккуратно промокните бумажным полотенцем, чтобы удалить излишки жидкости. Ни в коем случае не трите, чтобы не втирать грязь в волокна.

Затем смешайте в равных пропорциях уксус и лимонный сок и нанесите смесь на пятно. Оставьте на несколько минут, затем осторожно обработайте мягкой щеткой.

Для удаления жирных пятен посыпьте место загрязнения кукурузным крахмалом или тальком, оставьте на 10-15 минут, затем счистите остатки и постирайте скатерть. Пятна от вина быстро засыпьте солью, чтобы она впитала влагу, затем обработайте мыльным раствором.

После обработки пятен постирайте скатерть в машинке, следуя инструкциям. Для льняных и хлопковых тканей можно использовать нейтральные порошки, избегая отбеливателей.

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