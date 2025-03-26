І кастинг не знадобиться: ШІ відповів, хто міг би зіграти Зеленського у фільмі про нього

Штучний інтелект назвав ідеального кандидата на роль Зеленського у голлівудському фільмі

Володимир Зеленський – професійний актор, який побудував політичну кар’єру та став одним із головних світових лідерів під час війни Росії проти України. Цілком можливо, що колись про нього можуть зняти голлівудський фільм. А хто міг би зіграти Зеленського в кіно — це цікаве питання.

"Телеграф" звернувся до штучного інтелекту Grok із питанням про те, хто ідеально підійшов би на роль Зеленського у голлівудському кіно. Відповідь виявилася несподіваною, але дуже логічною і обґрунтованою.

Володимир Зеленський. Фото: згенеровано Grok

Хто підійде на роль Зеленського у фільмі про нього?

Володимир Зеленський – у минулому успішний актор, а нині президент України. Він має набір навичок і якостей, які допомогли йому не тільки бути коміком, а й стати серйозним лідером. А отже, актор, який може його зіграти, має вміти передати його унікальну харизму, комедійний талант і серйозність політичної ролі.

Крім того, варто враховувати і зовнішні дані Володимира Зеленського. Він чоловік середнього зросту, у нього темне волосся, карі очі, виразні риси обличчя та характерна посмішка. А ще незвичайний голос — із легкою хрипотою. Актор, який міг би зіграти Зеленського, має не просто бути зовні хоч трохи схожим, а й зуміти швидко перемикатися від легких комедійних сцен до серйозних та драматичних.

Отже, за версією штучного інтелекту, ідеальним кандидатом на роль Зеленського у фільмі про нього міг би стати голлівудський актор Джессі Айзенберг. Він відомий своїми ролями у фільмах "Соціальна мережа", де зіграв Марка Цукерберга, та "Бетмен проти Супермена", де виконав роль Лекса Лютора.

Джессі Айзенберг. Фото: згенеровано Grok

Чому Айзенберг підійде роль Зеленського?

Зовнішня схожість

Якщо добре придивитися, можна помітити легку зовнішню схожість Айзенберга і Зеленського. У актора теж карі очі, виразне обличчя, темне волосся та середній зріст. А якщо додати сюди ще й професійний кіношний грим, персонаж може бути дуже схожим. Крім того, Айзенберг має талант передавати емоції через міміку та жести, що дуже важливо для втілення образу Зеленського.

Володимир Зеленський та Джессі Айзенберг. Фото: згенеровано Grok

Акторські навички

Джессі Айзенберг уже проявив себе, як комічний персонаж, зігравши в таких картинах, як "Зомбіленд" та "Ілюзія обману". Його гумор у цих картинах поєднує в собі легкість та дотепність, що дуже припало до душі глядачам. Маючи досвід акторської гри в комедійних картинах, Айзенберг справиться з роллю Зеленського.

При цьому Джессі має досвід роботи і у драматичних стрічках. Так, він проявив себе у фільмах "Соціальна мережа" та "Двійник", де продемонстрував глибину та психологічні аспекти своїх героїв. Це дозволить йому зіграти Зеленського вже у політичному амплуа.

Джессі Айзенберг. Фото: згенеровано Grok

Чому саме Айзенберг?

Звичайно, на роль Володимира Зеленського можна було б розглянути й інших голлівудських зірок, наприклад, Джима Керрі, Бена Стіллера або Адама Сендлера. Проте саме Джессі Айзенберг найбільш збалансований за типажем, зовнішньою подібністю та акторськими навичками кандидат на цю роль.

Його талант і харизма зробили б цей образ живим і незабутнім для глядачів по всьому світу. Тоді як Джим Керрі надто асоціюється з ексцентричними ролями, а Сендлер може не повністю відповідати фізично.

Раніше "Телеграф" розповідав, кого міг би зіграти Зеленський після політичної кар’єри, якби повернувся до кіноіндустрії. Відповідь штучного інтелекту може здивувати.