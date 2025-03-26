И кастинг не понадобится: ИИ ответил, кто мог бы сыграть Зеленского в фильме о нем

Искусственный интеллект назвал идеального кандидата на роль Зеленского в голливудском фильме

Владимир Зеленский — профессиональній актер, который построил политическую карьеру и стал одним из главных мировых лидеров во время войны России против Украины. Вполне вероятно, что когда-то о нем могут снять голливудский фильм. А кто мог бы сыграть Зеленского в кино — вот это интересный вопрос.

"Телеграф" обратился к искусственному интеллекту Grok с вопросом о том, кто идеально подошел бы на роль Зеленского в голливудском кино. Ответ оказался неожиданным, но весьма логичным и обоснованным.

Владимир Зеленский. Фото: сгенерировано Grok

Кто подойдет на роль Зеленского в фильме о нем?

Владимир Зеленский — в прошлом успешный актер, а ныне президент Украины. Он обладает набором навыков и качеств, которые помогли ему не только быть комиком, но и стать серьезным лидером. А значит актер, который может его сыграть, должен уметь передать его уникальную харизму, комедийный талант и серьезность политической роли.

Кроме того, стоит учитывать и внешние данные Владимира Зеленского. Он мужчина среднего роста, у него темные волосы, карие глаза, выразительные черты лица и характерная улыбка. А еще необычный голос — с легкой хрипотцой. Актер, который мог бы сыграть Зеленского, должен не просто быть внешне хоть немного похожим, но и суметь быстро переключаться от легкий комедийных сцен до серьезных и драматических.

Итак, по версии искусственного интеллекта, идеальным кандидатом на роль Зеленского в фильме о нем мог бы стать голливудский актер Джесси Айзенберг. Он известен своими ролями в фильмах "Социальная сеть", где сыграл Марка Цукерберга, и "Бэтмен против Супермена", где исполнил роль Лекса Лютора.

Джесси Айзенберг. Фото: сгенерировано Grok

Почему Айзенберг подойдет на роль Зеленского?

Внешняя схожесть

Если хорошо присмотреться, то можно заметить легкую внешнюю схожесть Айзенберга и Зеленского. У актера тоже карие глаза, выразительное лицо, темные волосы и средний рост. А если добавить сюда еще и профессиональный киношный грим, персонаж может оказаться очень похожим. Кроме того, Айзенберг обладает талантом передавать эмоции через мимику и жесты, что очень важно для воплощения образа Зеленского.

Владимир Зеленский и Джесси Айзенберг. Фото: сгенерировано Grok

Актерские навыки

Джесси Айзенберг уже проявил себя, как комичный персонаж, сыграв в таких картинах, как "Зомбилэнд" и "Иллюзия обмана". Его юмор в этих картинах сочетает в себе легкость и остроумие, что очень пришлось по душе зрителям. Имея опыт актерской игры в юмористических картинах, Айзенберг точно справится с ролью Зеленского.

При этом Джесси имеет опыт работы и в драматических лентах. Так, он проявил себя в фильмах "Социальная сеть" и "Двойник", где продемонстрировал глубину и психологические аспекты своих героев. Это позволит ему сыграть Зеленского уже в политическом амплуа.

Джесси Айзенберг. Фото: сгенерировано Grok

Почему именно Айзенберг?

Конечно, на роль Владимира Зеленского можно было бы рассмотреть и других голливудских звезд, например, Джима Керри, Бена Стиллера или Адама Сэндлера. Однако именно Джесси Айзенберг наиболее сбалансированный по типажу, внешнему сходству и актерским навыкам кандидат на эту роль.

Его талант и харизма сделали бы этот образ живым и запоминающимся для зрителей по всему миру. Тогда, как Джим Керри слишком ассоциируется с эксцентричными ролями, а Сэндлер может не полностью соответствовать физически.

Ранее "Телеграф" рассказывал, кого мог бы сыграть Зеленский после политической карьеры, если бы вернулся в киноиндустрию. Ответ искусственного интеллекта может удивить.