Невидимая грязь: 7 вещей, которые все забывают стирать вовремя

Регулярная стирка вещей, которые мы часто игнорируем, поможет избежать множества неприятностей

Современный ритм жизни часто оставляет нам мало времени для мелочей, таких как уборка или стирка. Кажется, что если вещь выглядит чистой, то и трогать ее нет необходимости. Но за внешней чистотой могут скрываться бактерии, плесень и аллергены, которые могут стать причиной проблем со здоровьем.

Некоторые предметы требуют более частой стирки, чем мы привыкли, ведь они контактируют с кожей, влагой или продуктами питания. Забыв об их регулярной очистке, мы рискуем создать идеальную среду для размножения микроорганизмов. Разберемся, какие вещи нуждаются в особом внимании.

Какие вещи нужно стирать чаще

Наволочки буквально "собирают" все: пот, кожный жир и омертвевшие клетки. Без регулярной стирки они становятся источником бактерий и причиной проблем с кожей. Стирать их рекомендуется не реже раза в неделю, а обладателям чувствительной кожи — дважды. Влажные полотенца для лица — это рай для бактерий. Их нужно стирать каждые 2-3 дня, чтобы предотвратить воспаления и высыпания. Махровые халаты долго остаются чистые, ведь зачастую их надевают на чистое тело буквально на несколько минут в день. Но на халате, контактирующем с влажной кожей, могут развиваться плесень и бактерии. Рекомендуется стирать эту вещь хотя бы раз в неделю. Кухонные полотенца рекомендуется стирать через день. Они накапливают жир, влагу и остатки пищи, что делает их идеальной средой для микробов. Многоразовые сумки контактируют с грязными продуктами и упаковками, собирая на себе бактерии. Их стирка должна быть ежемесячной или даже чаще. Раз в месяц необходимо обязательно стирать шторы для ванной. Влажная среда ванной комнаты способствует появлению плесени на шторах. Чтобы это не произошло, шторы нужно стирать раз в месяц горячей водой с уксусом или содой. Коврики в ванной нуждаются в стирке чаще. Эти предметы впитывают влагу и мыло, становясь домом для плесени. Стирать их необходимо еженедельно.

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