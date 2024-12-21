Ніколи не сушіть речі на батареях: на це є 5 причин

Чому не можна використовувати радіатори для сушіння білизни

Взимку процес сушіння одягу стає складнішим, особливо коли за вікном висока вологість. У такій ситуації багато хто вдається до перевіреного, але не зовсім безпечного способу — сушіння речей на батареях.

Попри зручність і простоту, цей метод може обернутися неприємними наслідками для будинку.

Чому не варто сушити речі на батареї

1. Збільшення витрат на опалення

Коли ви накриваєте радіатор мокрим одягом, тепло перестає поступово поширюватися по кімнаті. Це змушує систему опалення працювати з більшим навантаженням, намагаючись компенсувати нестачу тепла. В результаті, якщо у вас автономне опалення, рахунки за електроенергію чи газ можуть помітно зрости.

2. Волога та пліснява в будинку

Мокрий одяг при сушінні на батареях виділяє багато вологи в повітря. Поступово це призводить до накопичення конденсату на стінах, вікнах та меблях, що створює ідеальні умови для появи цвілі та вогкості. Згодом це може пошкодити обробку, викликати відшаровування фарби та шпалер.

3. Зіпсоване повітря

Цвіль та підвищена вологість у приміщенні можуть стати причиною поганого повітря. Це погіршує загальне самопочуття і може викликати головний біль та втому, зазначає Express.

4. Ушкодження радіаторів

Волога, що випаровується з мокрого одягу, може поступово проникати в метал радіатора, викликаючи корозію та іржу. Це не тільки знижує ефективність обігріву, а й зменшує термін служби опалювальних приладів.

5. Псування одягу

Одяг, особливо делікатні тканини, погано переносить контакт із гарячими батареями. Тканини можуть пересихати, ставати жорсткими чи навіть деформуватися. Часто з’являється знебарвлення чи ослаблення волокон, що помітно скорочує термін служби ваших речей.

Замість сушіння на батареї краще використовувати сушильні стійки, спеціальні електричні сушарки, балкон. Також можна скористатися лайфхаком із рушником, про який раніше розповідав "Телеграф". Невелика хитрість допоможе швидше висушити речі навіть у вологу погоду.