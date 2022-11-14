Де краще сушити одяг в квартирі, якщо немає опалення: корисні лайфхаки

Чому сушити одяг у ванній — не найкращий варіант та що потрібно додавати під час прання, щоб речі не замерзли на морозі, — читайте у матеріалі Telegraf.

Мешканцям квартир, при відсутності опалення, часто доводиться сушити одяг на балконі. Однак це вкрай незручно робити восени та взимку, адже речі можуть відволожитись, заледеніти та покритися снігом. Як наслідок, замість сухого одягу отримуємо речі, які на дотик ще мокріші, ніж ті, що дістали з пральної машини. Де краще сушити одяг, якщо немає світла та опалення, — з’ясували в УНІАН.

Де краще сушити білизну в квартирі і чого точно робити не можна

Сушити білизну в квартирі в холодну пору можна в коридорі або окремій кімнаті, яка мало використовується. А от, де точно не потрібно сушити одяг, — так це в спальні. Через підвищення рівня вологи повітря стане важким та насиченим пилом, який "підніметься" звідусіль. При регулярному сушінню білизни в кімнаті не виключається виникнення цвілі. Кухня теж не найкращий варіант, адже речі будуть пахнути пральними засобами, які проникатимуть в їжу.

Багато людей звикли сушити білизну у ванній — це не дуже хороша ідея. Рівень вологи у цій кімнаті і так високий, адже тут найчастіше використовується вода. Залишивши в цьому приміщенні мокрі речі, ви додасте чергову порцію вологи.

Єдиний прийнятний варіант — розвісити одяг на сушці для рушників. Двері при цьому ні в якому разі не слід закривати. Також не підходять батареї та шворки, натягнуті вздовж стін.

Як правильно сушити речі у ванній кімнаті

Як сушити білизну в помешканні: корисні лайфхаки

Існують рекомендації, які допоможуть висушити одяг в квартирі швидко та безпечно:

увімкніть посилений віджим у пральній машинці — в результаті ви отримаєте майже сухий одяг;

розвісьте речі на сушарці — не рекомендується сушити одяг на гарячих батареях та трубах;

розвішуючи білизну, намагайтесь її максимально розправляти, адже в складках може залишатися зайва вода;

частіше провітрюйте приміщення — це дозволить запобігти перенасичення вологою та важких запахів.

Не можна сушити одяг на гарячих батареях та трубах

Якщо у вас є балкон і вам не потрібні терміново сухі речі — сміливо виносьте випраний одяг туди. Якщо на вулиці мороз, то це навіть добре, бо він знешкодить бактерії та грибки. Якщо речі замерзнуть, не складайте їх, доки вони не пом'якшають. Щоб білизна не замерзла при мінусовій температурі, спробуйте додати у відсік пральної машини трохи солі.

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