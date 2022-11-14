Где лучше сушить одежду в квартире, если нет отопления: полезные лайфхаки

Почему сушить одежду в ванной — не лучший вариант и что нужно добавлять во время стирки, чтобы вещи не замерзли на морозе, читайте в материале Telegraf.

Жителям квартир, при отсутствии отопления, часто приходится сушить одежду на балконе. Однако это крайне неудобно делать осенью и зимой, ведь вещи могут отсыреть, заледенеть и покрыться снегом. Как следствие, вместо сухой одежды получаем вещи, которые на ощупь будут даже мокрее, чем те, что недавно вынули из стиральной машины. Где лучше сушить одежду, если нет света и отопления, пишет УНИАН.

Где лучше сушить белье в квартире и чего точно делать нельзя

Сушить белье в квартире в холодное время можно в коридоре или отдельной комнате, которая мало используется. А вот, где точно не нужно сушить одежду, так это в спальне. Из-за повышения уровня влаги воздух станет тяжелым и насыщенным пылью, которая "поднимется" отовсюду. При регулярной сушке белья в комнате не исключается возникновение плесени. Кухня тоже не самый лучший вариант, ведь вещи будут пахнуть стиральным порошком и этот запах будет проникать в пищу.

Многие привыкли сушить белье в ванной – это не очень хорошая идея. Уровень влаги в этой комнате и так высокий, ведь здесь чаще всего используется вода. Оставив в этом помещении мокрые вещи, вы добавите очередную порцию влаги.

Единственный приемлемый вариант – развесить одежду на полотенцесушителе. Дверь при этом ни в коем случае не следует закрывать. Также не подходят батареи и веревки, натянутые вдоль стен.

Как правильно сушить вещи в ванной комнате

Как сушить белье в помещении: полезные лайфхаки

Существуют рекомендации, которые помогут высушить одежду в квартире быстро и безопасно:

включите усиленный отжим в стиральной машинке – в результате вы получите почти сухую одежду;

развесьте вещи на сушилке – не рекомендуется сушить одежду на горячих батареях и трубах;

развешивая белье, старайтесь его максимально расправлять, ведь в складках может оставаться лишняя вода;

чаще проветривайте помещение – это позволит предотвратить перенасыщение влагой и тяжелых запахов.

Нельзя сушить одежду на горячих батареях и трубах

Если в квартире есть балкон и вам не нужны срочно сухие вещи – смело выносите постиранную одежду туда. Если на улице мороз, то это даже хорошо, потому что он уничтожит бактерии и грибки на ткани. Если вещи замерзнут, не складывайте их, пока они не смягчатся. Чтобы белье не замерзло при отрицательной температуре, попробуйте добавить в отсек стиральной машины немного соли.

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