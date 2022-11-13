Как быстро согреться зимой: семь полезных лайфхаков

Есть несколько мелочей, которые помогут согреться в холодной квартире

Из-за постоянных обстрелов россиянами объектов критической инфраструктуры Украины, жителей нашей страны призвали готовиться к тому, что есть высокие риски остаться без тепла. Поэтому на этот случай становятся все более актуальными советы о том, как быстро согреться в подобных условиях.

Как говорится в материале Апостроф, есть несколько простых советов, соблюдая которые можно легче адаптироваться к холодной поре года и согреться в квартире без отопления.

Контрастные ванночки для рук помогут улучшить кровообращение. Для этого надо в две емкости налить холодную и горячую воду (около 40 градусов) и поочередно опускать туда руки, при этом процедуру надо начать и закончить именно горячей водой.

Хорошо помогают упражнения для конечностей вроде классических "мельницы" и "велосипеда".

Одежду тоже стоит подбирать правильно. Так рекомендуется забыть о плотно прилегающей одежде, которая ограничивает кровообращение, вроде тесных колготках, узких джинсах и плотно затянутых ремнях.

Также можно прибегнуть к помощи еды. При этом хорошо помогут избавиться от чувства холода пара кусочков черного шоколада. Он поможет поддерживать температуру тела на нужном уровне.

В целом стоит перейти на крупы, макароны грубого помола и картофель, однако отказываться от жиров тоже не надо, хоть и уменьшить их долю в рационе.

Полезно будет также включить в рацион железосодержащие продукты вроде яблок, печени и черной смородины.

Для повышения тонуса сосудов также можно добавить в рацион молоко и чай.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как сделать простой обогреватель своими руками, который позволит держать в тепле руки и ноги.