Какую дубленку выбрать на зиму: актуальные варианты сезона (фото)

Варианты только из искусственной кожи

Дубленки из искусственной кожи переходят в новый сезон, поэтому вынимайте прошлогодние или смело покупайте их в этом сезоне.

Стилист Татьяна рассказала, какие тренды дубленок будут актуальны в холодную погоду. Главное нужно смотреть, чтобы дубленка не была перегружена деталями. Модный блогер советует носить этой зимой:

укороченные — классно смотрятся с широкими брюками и джинсами-трубами;

— классно смотрятся с широкими брюками и джинсами-трубами; средней длины — прямой крой или авиторы (вещь вне времени);

— прямой крой или авиторы (вещь вне времени); длинные — особенно в тренде с английским воротником.

Длинные

Прямые, с английским воротником или стойкой

Варианты средней длины подо все

Авиаторы

Оверсайз модели

Укороченные

Отлично смотрятся с широкими брюками и джинсами-трубами

Короткие черные

Стоит помнить, что искусственные дубленки выдерживают только небольшой морозец.

Ранее стилисты рассказали, что являет собой Total denim, и что следует учитывать, чтобы создать стильный образ с этим актуальным трендом.