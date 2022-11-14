Какую дубленку выбрать на зиму: актуальные варианты сезона (фото)
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Варианты только из искусственной кожи
Дубленки из искусственной кожи переходят в новый сезон, поэтому вынимайте прошлогодние или смело покупайте их в этом сезоне.
Стилист Татьяна рассказала, какие тренды дубленок будут актуальны в холодную погоду. Главное нужно смотреть, чтобы дубленка не была перегружена деталями. Модный блогер советует носить этой зимой:
- укороченные — классно смотрятся с широкими брюками и джинсами-трубами;
- средней длины — прямой крой или авиторы (вещь вне времени);
- длинные — особенно в тренде с английским воротником.
Длинные
Прямые, с английским воротником или стойкой
Варианты средней длины подо все
Авиаторы
Оверсайз модели
Укороченные
Отлично смотрятся с широкими брюками и джинсами-трубами
Короткие черные
Стоит помнить, что искусственные дубленки выдерживают только небольшой морозец.
Ранее стилисты рассказали, что являет собой Total denim, и что следует учитывать, чтобы создать стильный образ с этим актуальным трендом.