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Какую дубленку выбрать на зиму: актуальные варианты сезона (фото)

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Какие дубленки будут в моде зимой 2022-2023
Какие дубленки будут в моде зимой 2022-2023. Фото freepik.com

Варианты только из искусственной кожи

Дубленки из искусственной кожи переходят в новый сезон, поэтому вынимайте прошлогодние или смело покупайте их в этом сезоне.

Стилист Татьяна рассказала, какие тренды дубленок будут актуальны в холодную погоду. Главное нужно смотреть, чтобы дубленка не была перегружена деталями. Модный блогер советует носить этой зимой:

  • укороченные — классно смотрятся с широкими брюками и джинсами-трубами;
  • средней длины — прямой крой или авиторы (вещь вне времени);
  • длинные — особенно в тренде с английским воротником.

Длинные

Прямые, с английским воротником или стойкой

длинная дубленка

Варианты средней длины подо все

дубленка средней длины

Авиаторы

Авиаторы дубленка

Оверсайз модели

дубленка оверсайз

Укороченные

Отлично смотрятся с широкими брюками и джинсами-трубами

укороченная дубленка

Короткие черные

короткая черная дубленка

Стоит помнить, что искусственные дубленки выдерживают только небольшой морозец.

искусственная дубленка

Ранее стилисты рассказали, что являет собой Total denim, и что следует учитывать, чтобы создать стильный образ с этим актуальным трендом.

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#Мода #Дубленка