Никакой плесени и конденсата на окнах: всего один дешевый подручный продукт решит проблему

Иногда в уборке дома помогают самые простые средства

В холодное время года конденсация — проблема многих домохозяйств. Но несколько простых советов помогут понять, как предотвратить образование конденсата и плесени на окнах. Действовать нужно оперативно, иначе грибок разрастется и может поселиться на потолке и стенах по всему жилищу.

Как пишет издание Express, есть один гарантированный лайфхак против плесени и конденсата на окне в доме. Использовать дорогие химические средства не придется. Все, что вам нужно, уже есть на вашей кухне: речь идет о соли.

Есть несколько вариантов, как использовать соль для предотвращения грибка и накопления лишней влаги на подоконнике. Вы можете просто поставить на подоконник небольшую тарелку с солью. Или же сделайте самодельный "осушитель": возьмите большую пластиковую емкость и добавьте туда соль.

Если вы оставили соль на подоконнике на несколько дней и обнаружили, что она затвердела, не спешите ее выбрасывать. Вместо этого поместите соль в микроволновую печь, чтобы смягчить и использовать повторно.

Известно, что соль обезвоживает и поглощает влагу. Это дешевый и эффективный способ уменьшить влажность, вызванную конденсацией. Этот простой лайфхак будет работать всю ночь, и когда вы проснетесь, стекла не будут мокрыми.

Также "Телеграф" сообщал, что избавиться от конденсата на окнах и предотвратить возникновению плесени можно с помощью других подручных предметов. В их числе наполнитель для кошачьего лотка.