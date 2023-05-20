Готовить как профессионал: 10 кулинарных лайфхаков от шеф-поваров
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Кулинарные уловки помогут вам готовить так, как "на картинке"
Опытные шеф-повара знают, как правильно нарезать грибы и паштет, какое масло использовать для жарки и выпечки, как сохранить пузырьки в газированном напитке и многое другое. Их кулинарные лайфхаки помогут вам не только вкусно готовить, но и не совершать лишних движений. Даже картофель нужно уметь жарить правильно.
- Чтобы не разварить рыбу, добавьте в воду немного лимонного сока. Кастрюлю при этом крышкой лучше не накрывать. Лимонная кислота укрепляет белки рыбного мяса и предотвращает их распадение во время варки.
- Чтобы легко нарезать паштет, обмачивайте нож в горячей воде перед каждым разрезом. Так паштет не прилипнет к ножу и не будет рассыпаться.
- Чтобы жареный картофель не склеивался и не пригорал в сковороду, нарежьте его ломтиками, помойте в холодной воде и предварительно положите на салфетку. Так вы смойте избыток крахмала из картофеля и уменьшите его влажность.
- Чтобы мясо не было жестким, не солите его до завершения приготовления, особенно если это большой кусок. Соль извлекает влагу из мяса и делает его сухим и жестким. Лучше посолить мясо за 10-15 минут до приготовления или после того, как заберете его из печи или сковородки.
- Чтобы запеченное мясо было сочным, поливайте его только горячим бульоном или горячей водой. Если полить мясо холодной жидкостью, температура внутри падает и мясо начинает готовиться неравномерно. Также холодная жидкость может повлечь за собой образование паровой пробки и помешать испарению влаги из мяса.
- Для выпечки пользуйтесь свежими дрожжами, а не сухими. Свежие дрожжи дают тесту больше объема и аромата, чем сухие. Они также содержат меньше консервантов и добавок. Вы можете попросить свежих дрожжей у хлебного отдела супермаркета или в пекарне.
- Для жарки и выпечки пользуйтесь рапсовым маслом. Рапсовое масло – наиболее универсальное масло для кулинарных процессов. Она обладает нейтральным вкусом и запахом, не пригорает при высоких температурах и имеет много полезных жирных кислот.
- Чтобы нарезать горячий пирог, нагрейте нож в кипятке перед каждым разрезом. Так тесто не прилипнет к ножу и не будет распадаться. Также можно поставить пирог в прохладное место на 10-15 минут перед нарезкой.
- Чтобы сохранить пузырьки в газированном напитке, храните его в холодильнике и плотно закручивайте крышку. Не пользуйтесь другим предметом для закупорки горлышка – это не помогает.
- Чтобы почистить грибы – не нужно их мыть или обтирать салфеткой. Просто обстригите им ножичками шапочки и ножки – так они останутся целыми и не потускнеют.
Напомним, что часто мы допускаем ошибки при мариновании шашлыка. В частности, сыплем мало специй или делаем неправильный маринад. А если к шашлыку вам захотелось салата с добавлением вареных яиц, то существует лайфхак, как их быстро измельчить.