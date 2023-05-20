Готовить как профессионал: 10 кулинарных лайфхаков от шеф-поваров

Кулинарные уловки помогут вам готовить так, как "на картинке"

Опытные шеф-повара знают, как правильно нарезать грибы и паштет, какое масло использовать для жарки и выпечки, как сохранить пузырьки в газированном напитке и многое другое. Их кулинарные лайфхаки помогут вам не только вкусно готовить, но и не совершать лишних движений. Даже картофель нужно уметь жарить правильно.

Чтобы не разварить рыбу, добавьте в воду немного лимонного сока. Кастрюлю при этом крышкой лучше не накрывать. Лимонная кислота укрепляет белки рыбного мяса и предотвращает их распадение во время варки. Чтобы легко нарезать паштет, обмачивайте нож в горячей воде перед каждым разрезом. Так паштет не прилипнет к ножу и не будет рассыпаться. Чтобы жареный картофель не склеивался и не пригорал в сковороду, нарежьте его ломтиками, помойте в холодной воде и предварительно положите на салфетку. Так вы смойте избыток крахмала из картофеля и уменьшите его влажность. Чтобы мясо не было жестким, не солите его до завершения приготовления, особенно если это большой кусок. Соль извлекает влагу из мяса и делает его сухим и жестким. Лучше посолить мясо за 10-15 минут до приготовления или после того, как заберете его из печи или сковородки. Чтобы запеченное мясо было сочным, поливайте его только горячим бульоном или горячей водой. Если полить мясо холодной жидкостью, температура внутри падает и мясо начинает готовиться неравномерно. Также холодная жидкость может повлечь за собой образование паровой пробки и помешать испарению влаги из мяса. Для выпечки пользуйтесь свежими дрожжами, а не сухими. Свежие дрожжи дают тесту больше объема и аромата, чем сухие. Они также содержат меньше консервантов и добавок. Вы можете попросить свежих дрожжей у хлебного отдела супермаркета или в пекарне. Для жарки и выпечки пользуйтесь рапсовым маслом. Рапсовое масло – наиболее универсальное масло для кулинарных процессов. Она обладает нейтральным вкусом и запахом, не пригорает при высоких температурах и имеет много полезных жирных кислот. Чтобы нарезать горячий пирог, нагрейте нож в кипятке перед каждым разрезом. Так тесто не прилипнет к ножу и не будет распадаться. Также можно поставить пирог в прохладное место на 10-15 минут перед нарезкой. Чтобы сохранить пузырьки в газированном напитке, храните его в холодильнике и плотно закручивайте крышку. Не пользуйтесь другим предметом для закупорки горлышка – это не помогает. Чтобы почистить грибы – не нужно их мыть или обтирать салфеткой. Просто обстригите им ножичками шапочки и ножки – так они останутся целыми и не потускнеют.

Напомним, что часто мы допускаем ошибки при мариновании шашлыка. В частности, сыплем мало специй или делаем неправильный маринад. А если к шашлыку вам захотелось салата с добавлением вареных яиц, то существует лайфхак, как их быстро измельчить.