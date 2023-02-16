Как приготовить идеальный картофель в мундире за 5 минут: кулинарный лайфхак (видео)
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С помощью микроволновки вы упростите процесс варки картофеля
Если времени мало, то быстро отварить овощи поможет микроволновая печь. Да-да, в ней можно не только греть еду, а и готовить. К примеру, без лишних хлопот этот прибор на кухне поможет довести до готовности картофель в мундире.
Лайфхаком по приготовлению картофеля в мундире в микроволновке за 5 минут поделился блог iren.lazun в Инстаграм. В таком виде овощ отлично подойдет в качестве ингредиента на салат. Чтобы просмотреть видео, пролистайте до конца материала.
Кулинарный лайфхак "Картофель в мундире за 5 минут"
Что нужно делать:
- Картофель моем, обертываем влажной салфеткой (смоченное бумажное полотенце). Кладем на тарелку.
- Ставим в микроволновку на 5 минут.
- Достаем и проверяем готовность.
Кулинар отметила, что таким же способом можно быстро и удобно приготовить другие овощи. К примеру, отлично "варится" в микроволновой печи морковь.
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