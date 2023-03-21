Как правильно приготовить жареную картошку: секреты любимого блюда

На вкус блюда влияет очень много

Кто не любит жареный картофель? Хрустящий, прямо со сковородки — пальчики оближешь. Приготовить такое блюдо — дело тонкое. Здесь важно все — даже правильное хранение.

Простые секреты и кулинарные уловки помогут не испортить и вкусно пожарить картофель. Делится такими лайхфаками Рixelinform.

Как правильно готовить жареный картофель

Для идеального блюда нам понадобится картофель одинакового размера (тогда кусочки будут одинаковыми), подсолнечное масло, бумажное полотенце и сковорода.

Подготовка картофеля к жарке. Его надо нарезать пластинами или соломкой и обсушить на бумажном полотенце. Таким образом мы уберем лишнюю влагу и обеспечим себе хрустящую корочку.

Важный ингредиент — растительное масло. Оно должно быть проверенного производителя, без запаха и вкуса, иначе картофель может получиться невкусным.

Время жарки картофеля. Первые 5-7 минут жарим картофельные брусочки на сильном огне до нежной золотистой корочки. Затем переворачиваем для равномерного обжаривания и продолжаем готовить в течение 15-20 минут на среднем огне. Своевременно перемешиваем картофель.

Специи, зелень и соль нужно добавлять за 3-5 минут до готовности. Этот трюк насытит картофель аппетитными ароматами.

Самый важный вопрос в этом процессе — накрывать или не накрывать сковороду крышкой? Чтобы получить сочный и крустящий картофель, его нужно готовить без крышки.

Если любите картофель, но хочется разнообразия, можно приготовить картофельно-мясную запеканку. Всего немного времени, а результат — пальчики оближешь.