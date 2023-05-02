Не понадобятся ни терка, ни нож: как быстро измельчить яйца

Такой лайфхак упростит вам жизнь

Вареные яйца – легкое и диетическое блюдо. Больше всего в них пользы для мышц, иммунитета и нервной системы, благодаря высокому содержанию белков и витаминов группы В. Именно поэтому многие люди любят яйца как самостоятельное блюдо или используют их как ингредиент во многих блюдах — в разнообразных салатах, любимых паштетах и добавляют в выпечку.

Конечно, чтобы умело накрошить отварные яйца ножом, нет никаких проблем. Так же не возникает и трудностей в использовании терки для измельчения яиц. Но довольно часто опытным хозяйкам дорога каждая минута. Поэтому они придумали метод, благодаря которому измельчить яйцо удастся одним движением. Вместе с Рixelinform поделимся с вами этим методом.

Как легко измельчить яйцо

Сначала следует отварить яйца и дождаться, пока яйца остынут. После этого следует очистить их от скорлупы.

Затем нужно переложить яйца в соответствующую емкость и взять в руки пестик, предназначенный для приготовления картофельного пюре. Осталось нажать ею на очищенные яйца и вуаля – через несколько секунд их можно добавлять в салат или другие блюда.

Вы знали, что проверить свежесть яиц в магазине легко? Стоит только узнать о некоторых кулинарных хитростях — и приготовление блюд станет намного проще.