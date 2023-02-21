Три секретных ингредиента, которые значительно улучшают вкус салата: кулинарный лайфхак

Всего один дополнительный компонент может коренным образом изменить вкус блюда

Обычный овощной салат — достаточно популярное блюдо, которое идеально сочетается с мясом и многими гарнирами. Свежие овощи прекрасно подойдут и к ароматному пышному пюре, сваренному по всем правилам, и к гречке, и к макаронам, и к другим гарнирам. Однако, вы можете приготовить не типичный салат а-ля "смешали овощи, добавили заправку – готово", а кое-что действительно невероятное.

Предлагаем вам попробовать три секретных ингредиента, которые сделают вкус вашего салата гораздо интереснее. Этим кулинарным лайфхаком делится prostoway.

Интересная заправка

Обычно хозяйки заправляют салат оливковым или подсолнечным маслом, майонезом или сметаной. Но вместо привычных ингредиентов можно сделать чуть более сложную заправку, которая подчеркнет вкус каждого ингредиента в салате. Готовится она довольно просто: смешиваем оливковое масло, чеснок, молотый перец и лимонный сок.

Ваниль

Если добавить совсем немного ванили, салат получит интересную пикантную нотку. Главное — не переборщить с количеством пряности, потому что эффект может оказаться обратным.

Сыр

Существенно улучшить вкус салата можно и с помощью обыкновенного сыра. Для овощных салатов лучше использовать разновидности с низким процентом жирности, например фету, сулугуни, сиртаки и т.д. Так блюдо сразу изменится на вкус и при этом станет немного питательнее.

Ранее "Телеграф" делился рецептом салата с яйцами и медом, к которому даже не нужно мясо. Такого вкусного салата вы, скорее всего, еще не пробовали. Он очень ароматный, да и выглядит великолепно.