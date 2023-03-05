Что делать, если пересолили макароны: кулинарный лайфхак от шеф-повара

Для каждого вида пасты есть своя доза соли

Одна из частых ошибок в приготовлении блюд – слишком много соли. Однако небольшие кулинарные уловки помогут спасти хоть пересоленные котлеты, хоть макароны.

Известный итальянский шеф-повар Роберта д'Элиа поделилась простым секретом с The Mirror, как спасти макароны, если вы добавили слишком много соли в воду при варке. Также она рассказала, сколько соли следует добавлять в пасту.

Одна из самых распространенных ошибок при приготовлении пасты – перебор с солью. Если вы оказались в такой ситуации и не знаете, что делать, то есть хитрость, которая исправит оплошность.

Если вы обнаружили, что всыпали в воду слишком много соли, проделайте манипуляцию с водой. Так, отлейте половину воды из кастрюли, оставив лишь там часть соленой жидкости. Затем долейте в емкость воду без соли. Кулинар напоминает, что нужно пробовать воду во время приготовления макарон.

Чтобы не пересолить пасту, помните о дозировке специй. По словам шеф-повара, легко определить правильное количество соли, которое всыпают в кастрюлю. Оно варьируется от типа пасты: сухая (Pasta secca) и сырая (Pasta fresco).

Кулинар обычно варит 100 г макарон в одном литре воды. Когда вы готовите сырую пасту, используйте до 10 г соли на литр воды. Если варите сухие макароны, то уменьшите дозу до 5 г соли на 100 г макарон и литр воды.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как без лишних усилий очистить вареные яйца. А еще мы писали, как варить рис, чтобы он не слипался.