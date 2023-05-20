Можно одевать не только по праздникам: пять идей стилизаций вышиванок на лето (фото)

Вышитую рубашку можно сочетать с пижамными брюками, а также джинсами клеш

Вышитая рубашка – не только одна из ключевых составляющих украинской идентичности, но и "вечная классика" вселенной моды. Каждый год разнообразные бренды выпускают такую одежду, а знаменитости выбирают вышиванки для повседневных образов.

Вышитая рубашка актуальна всегда, и носить ее следует не только по праздникам. Персональный стилист Матвей Калугин подготовил 5 идей стилизаций вышитых сорочек на позднюю весну и лето для повседневных образов.

Как стилизовать вышиванку в 2023 году

Акцентную красную вышиванку дополняем костюмными бермудами, сапогами с острым носом и сатиновой сумкой в насыщенном оттенке.

Образ, который можно надеть на работу. Выбираем костюмные брюки с защипами, вытянутые балетки и вместительную сумку.

Дополняем вышитую рубашку сатиновыми карго-палаццо, неоновым структурированным пиджаком и мягкой красной сумкой в противовес.

Расслабленный образ в пижамном стиле, где вышитая рубашка дополнена пижамными штанами, мюлями с мехом и плетеным шопером для контраста фактур.

Вышиванку с акцентированной талией выгодно дополнят джинсы клеш, босоножки на танкетке и структурированная сумка.

Ранее "Телеграф" сообщал, какие вышитые рубашки носят президент Владимир Зеленский, первая леди Елена Зеленская и главнокомандующий Валерий Залужный. Первые лица страны дают отличный пример, как вписать вышиванку в современные образы.