Готувати як професіонал: 10 кулінарних лайфхаків від шеф-кухарів

Кулінарні хитрості допоможуть вам створювати шедеври смаку, або принаймні готувати так, як "на картинці"

Досвідчені шеф-кухарі знають, як правильно нарізати гриби і паштет, яку олію використовувати для смаження і випічки, як зберегти бульбашки у газованому напої та багато іншого. Їхні кулінарні лайфхаки допоможуть вам не лише смачно готувати, але й не робити зайвих рухів. Навіть картоплю потрібно вміти смажити правильно.

Щоб не розварити рибу, додайте у воду трохи лимонного соку. Каструлю при цьому кришкою краще не накривати. Лимонна кислота зміцнює білки рибного м’яса і запобігає їх розпаданню під час варки. Щоб легко нарізати паштет, обмочуйте ножа у гарячій воді перед кожним розрізом. Так паштет не буде прилипати до ножа і не буде розсипатися. Щоб смажена картопля не склеювалася і не пригорала до пательні, наріжте її скибками, помийте у холодній воді та попередньо покладіть на серветку. Так ви змийте надлишок крохмалю з картоплі та зменшите її вологість. Щоб м’ясо не було жорстким, не соліть його до завершення приготування, особливо якщо це великий шматок. Сiль витягає вологу з м’яса i робить його сухим i твердим. Краще посолити м’ясо за 10-15 хвилин до кiнця приготування або пiсля того, як заберете його з печi чи сковородки. Щоб запечене м’ясо було соковитим, поливайте його лише гарячим бульйоном або гарячою водою. Якщо полити м’ясо холодною рiдиною, то температура всерединi падає i м’ясо починає готуватися нерiвномiрно. Також холодна рiдина може спричинити утворення парової пробки i перешкодити випаровуванню вологи з м’яса. Для випiчки користуйтеся свiжими дрiжджами, а не сухими. Свiжi дрiжджi дають тiсту бiльше об’єму i аромату, нiж сухi. Вони також мiстять менше консервантiв i добавок. Ви можете попросити свiжих дрiжджей у хлiбного вiддiлу супермаркету або у пекарнi. Для смаження i випічки користуйтеся рапсовою олією. Рапсова олiя — найбiльш універсальна олія для кулінарних процесів. Вона має нейтральний смак i запах, не пригорає при високих температурах i має багато корисних жирних кислот. Щоб нарiзати гарячий пирiг, нагрійте ножа у окропi перед кожним розрiзом. Так тісто не буде прилипати до ножа i не буде розпадатися. Також можна поставити пиріг у холодне місце на 10-15 хвилин перед нарізкою. Щоб зберегти бульбашки у газованому напoï, зберігайте його у холодильнику i щільно закручуйте кришку. Не користуйтеся iншимм предметом для закупорки горлечка — це не допомагає. Щоб почистити гриби — не треба їх мити або обтирати серветкою. Просто обстрижіть їм ножичками шапочки i ніжки — так вони залишаться цілими i не потьмяніють.

Нагадаємо, що часто ми припускаємося помилок при маринуванні шашлику. Зокрема, сиплемо мало спецій чи робимо неправильний маринад. А якщо до шашлику вам захотілося салату із додаванням варених яєць, то існує лайфхак, як їх швидко подрібнити.