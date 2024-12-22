Плями від червоного вина можна видалити за допомогою наповнювача для котячого туалета: ось як це зробити

Червоне вино на одязі або меблях — це неприємно, але цілком можна виправити

Свята вже на підході, і попереду на нас чекають затишні вечори з друзями та близькими. Різдво та Новий рік – це час радості, подарунків і, звичайно, келиха гарного вина за святковим столом. Однак у розпал веселощів легко допустити невелику помилку — один незграбний жест, і ось уже червоне вино пролилося на скатертину, килим чи улюблену сукню.

Такі плями можуть здатися справжнім кошмаром, якщо вони з’являються на світлих тканинах. Але не варто панікувати та одразу терти пляму — це лише погіршить ситуацію. Існують перевірені способи, які допоможуть врятувати речі та уникнути неприємних наслідків. Розберімось, як правильно діяти.

Чому не варто терти пляму

Перша реакція більшості людей — схопити рушник та почати активно терти пролите вино. Але така дія може вбити рідину глибше у волокна тканини, що ускладнить видалення плями. Натомість краще відразу використовувати пористі порошки, які вберуть вологу, радить Express.

Що використовувати для видалення плям червоного вина

У будинку знайдеться безліч засобів, які допоможуть впоратися з плямою червоного вина:

Поварена сіль

Харчова сода

Сухий пральний порошок

Тальк або дитяча присипка

Наповнювач для котячого туалету

Швидка реакція — половина успіху у видаленні винної плями. Промокніть забруднення паперовою серветкою або рушником, щоб забрати зайву рідину. Не розтирайте.

Потім щедро нанесіть один із вищевказаних засобів. Він почне вбирати вологу та витягувати вино з тканини.

Залишіть на кілька хвилин – дайте порошку попрацювати та поглинути максимум рідини.

Після цього приберіть залишки – акуратно струсіть або змахніть порошок.

У жодному разі не використовуйте фен або інші джерела сухого тепла для сушіння плями. Висока температура тільки закріпить його, і видалити практично неможливо.

Раніше ми розповідали, як видалити стійкі плями зі скатертини. Завдяки цим методам ваш стіл завжди виглядатиме бездоганно.