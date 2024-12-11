Як повернути блиск келихам перед Новим роком: ефективні способи очищення каламутного скла

Навіть старий посуд буде виглядати наче новий

Перед новорічними святами кожен із нас прагне створити атмосферу затишку та краси. Особлива увага приділяється сервіруванню столу, адже саме за ним збираються близькі та друзі, щоби разом відзначити початок нового року. Келихи відіграють ключову роль у святковій обстановці, додаючи вишуканості та шику. Але часто трапляється так, що келихи покриваються каламутним нальотом.

Найчастіше це відбувається через залишки жорсткої води, неправильне миття або багаторічне використання. На щастя, повернути їм кристальну чистоту — завдання цілком здійсненне. Ми зібрали для вас найефективніші способи, які допоможуть келихам засяяти як нові.

Як очистити каламутні келихи

Оцет — один із найпростіших і найдоступніших засобів для очищення скла. Розведіть одну частину оцту у трьох частинах теплої води. Зануріть келихи в розчин на 10-15 хвилин, потім протріть м’якою губкою або серветкою з мікрофібри. Після цього промийте їх у холодній воді та витріть насухо.

Якщо наліт стійкий, допоможе харчова сода. Нанесіть невелику кількість на вологу губку й обережно протріть каламутні ділянки. Сода не тільки очищає, а й діє як м’який абразив, не ушкоджуючи скло. Після процедури ретельно промийте келихи теплою водою.

Лимонна кислота — це природний відбілювач, який швидко справляється з вапняними відкладеннями. Змішайте пару чайних ложок лимонної кислоти з водою та нанесіть на скло. Можна використовувати сік свіжого лимона. Протріть келихи та залиште на 5-10 хвилин, потім ретельно промийте.

Звичайна кухонна сіль також допомагає впоратися з тьмяністю скла. Змішайте сіль із невеликою кількістю води до консистенції пасти. Нанесіть суміш на келихи, акуратно втираючи її м’якою тканиною, потім промийте.

Якщо келихи не тільки каламутні, але й покриті стійкими плямами, спробуйте очистити їх за допомогою пари. Тримайте келих над окропом, щоб пара розпушила наліт. Після цього протріть поверхню м'якою тканиною.

Після очищення важливо правильно висушити келихи, щоб уникнути розводів. Використовуйте тканину з мікрофібри або лляну серветку. Для додаткового блиску можна нанести на тканину пару крапель гліцерину та акуратно відполірувати скло.

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