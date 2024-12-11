Как вернуть блеск бокалам перед Новым годом: эффективные способы очистки мутного стекла

Даже старая посуда будет выглядеть как новая

Перед новогодними праздниками каждый из нас стремится создать атмосферу уюта и красоты. Особое внимание уделяется сервировке стола, ведь именно за ним собираются близкие и друзья, чтобы вместе отметить начало нового года. Бокалы играют ключевую роль в праздничной обстановке, добавляя изысканности и шика. Но часто случается так, что бокалы покрываются мутным налетом.

Чаще всего это происходит из-за остатков жесткой воды, неправильного мытья или многолетнего использования. К счастью, вернуть им кристальную чистоту — задача вполне выполнимая. Мы собрали для вас самые эффективные способы, которые помогут бокалам засиять как новые.

Как очистить мутные бокалы

Уксус — один из самых простых и доступных средств для очистки стекла. Разведите одну часть уксуса в трех частях теплой воды. Погрузите бокалы в раствор на 10–15 минут, затем протрите мягкой губкой или салфеткой из микрофибры. После этого ополосните их в холодной воде и вытрите насухо.

Если налет стойкий, поможет пищевая сода. Нанесите небольшое количество на влажную губку и аккуратно протрите мутные участки. Сода не только очищает, но и действует как мягкий абразив, не повреждая стекло. После процедуры тщательно промойте бокалы теплой водой.

Лимонная кислота — это природный отбеливатель, который быстро справляется с известковыми отложениями. Смешайте пару чайных ложек лимонной кислоты с водой и нанесите на стекло. Можно также использовать сок свежего лимона. Протрите бокалы и оставьте на 5–10 минут, затем тщательно ополосните.

Обычная поваренная соль также помогает справиться с тусклостью стекла. Смешайте соль с небольшим количеством воды до консистенции пасты. Нанесите смесь на бокалы, аккуратно втирая ее мягкой тканью, затем промойте.

Если бокалы не только мутные, но и покрыты стойкими пятнами, попробуйте очистить их с помощью пара. Держите бокал над кипящей водой, чтобы пар разрыхлил налет. После этого протрите поверхность мягкой тканью.

После очистки важно правильно высушить бокалы, чтобы избежать разводов. Используйте ткань из микрофибры или льняную салфетку. Для дополнительного блеска можно нанести на ткань пару капель глицерина и аккуратно отполировать стекло.

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