Пятна от красного вина можно удалить с помощью наполнителя для кошачьего туалета: вот как это сделать

Красное вино на одежде или мебели — это неприятно, но вполне поправимо

Праздники уже на подходе, и впереди нас ждут уютные вечера с друзьями и близкими. Рождество и Новый год — это время радости, подарков и, конечно, бокала хорошего вина за праздничным столом. Однако в разгар веселья легко допустить небольшую оплошность — один неловкий жест, и вот уже красное вино пролилось на скатерть, ковер или любимое платье.

Такие пятна могут показаться настоящим кошмаром, особенно если они появляются на светлых тканях. Но не стоит паниковать и сразу тереть пятно — это только усугубит ситуацию. Существуют проверенные способы, которые помогут спасти вещи и избежать неприятных последствий. Давайте разберемся, как правильно действовать.

Почему не стоит тереть пятно

Первая реакция большинства людей — схватить полотенце и начать активно тереть пролитое вино. Но такое действие может вбить жидкость глубже в волокна ткани, что затруднит удаление пятна. Вместо этого лучше сразу использовать пористые порошки, которые впитают влагу, советует Express.

Что использовать для удаления пятен красного вина

В доме найдется множество средств, которые помогут справиться с пятном от красного вина:

Поваренная соль

Пищевая сода

Сухой стиральный порошок

Тальк или детская присыпка

Наполнитель для кошачьего туалета

Быстрая реакция — половина успеха в удалении винного пятна. Промокните загрязнение бумажной салфеткой или полотенцем, чтобы убрать лишнюю жидкость. Не растирайте.

Затем щедро нанесите одно из вышеуказанных средств. Оно начнет впитывать влагу и вытягивать вино из ткани.

Оставьте на несколько минут – дайте порошку поработать и поглотить максимум жидкости.

После этого уберите остатки – аккуратно стряхните или смахните порошок.

Ни в коем случае не используйте фен или другие источники сухого тепла для сушки пятна. Высокая температура только закрепит его, и удалить будет практически невозможно.

Ранее мы рассказывали, как удалить стойкие пятна со скатерти. Благодаря этим методам ваш стол всегда будет выглядеть безупречно.