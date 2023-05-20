Можна одягати не тільки на свята: п'ять ідей стилізацій вишиванок на літо (фото)

Вишиту сорочку можна поєднувати з піжамними штанами, а також джинсами кльош

Вишита сорочка – не тільки одна з ключових складових української ідентичності, а й "вічна класика" всесвіту моди. Щороку різноманітні бренди випускають такий одяг, а знаменитості обирають вишиванки для повсякденних образів.

Вишита сорочка актуальна завжди, і носити її варто не тільки на свята. Персональний стиліст Матвій Калугін підготував 5 ідей стилізацій вишитих сорочок на пізню весну та літо для повсякденних образів.

Як стилізувати вишиванку у 2023 році

Акцентну червону вишиванку доповнюємо костюмними бермудами, чоботами з гострим носом та сатиновою сумкою в насиченому відтінку.

Образ, який можна вдягнути на роботу. Обираємо костюмні штани із защипами, витягнуті балетки та містку сумку.

Доповнюємо вишиту сорочку сатиновими карго-палаццо, неоновим структурованим піджаком та м‘якою червоною сумкою на противагу.

Розслаблений образ в піжамному стилі, де вишита сорочка доповнена піжамними штанами, мюлями з хутром та плетеним шопером для контрасту фактур.

Вишиванку з акцентованою талією вигідно доповнять джинси кльош, босоніжки на танкетці та структурована сумка.

Раніше "Телеграф" повідомляв, які вишиті сорочки носять президент Володимир Зеленський, перша леді Олена Зеленська і головнокомандувач Валерій Залужний. Перші особи країни дають чудовий приклад, як вписати вишиванку у сучасні образи.