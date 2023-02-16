Як приготувати ідеальну картоплю в мундирі за 5 хвилин: кулінарний лайфхак (відео)

За допомогою мікрохвильової печі ви спростите процес варіння картоплі

Якщо часу замало, то швидко відварити овочі допоможе мікрохвильова піч. Так-так, у ній можна не тільки гріти їжу, а й готувати. Наприклад, без зайвого клопоту цей прилад на кухні допоможе довести до готовності картоплю в мундирі.

Лайфхаком з приготування картоплі в мундирі в мікрохвильовій печі за 5 хвилин поділився блог iren.lazun в Інстаграм. У такому вигляді овоч відмінно підійде як інгредієнт на салат. Щоб переглянути відео, перейдіть до кінця матеріалу.

Кулінарний лайфхак "Картопля в мундирі за 5 хвилин"

Що потрібно робити:

Картоплю миємо, обгортаємо вологою серветкою (змочений паперовий рушник). Кладемо на тарілку.

Ставимо в мікрохвильову піч на 5 хвилин.

Дістаємо та перевіряємо готовність.

Кулінар зазначила, що у такий же спосіб можна швидко та зручно приготувати інші овочі. Наприклад, добре "вариться" в мікрохвильовій печі морква.

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