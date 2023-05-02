Не знадобляться ні тертка, ні ніж: як швидко подрібнити яйця

Такий лайфхак спростить вам життя

Варені яйця – легка та дієтична страва. Найбільше в них користі для м’язів, імунітету та нервової системи завдяки високому вмісту білків і вітамінів групи В. Саме тому багато людей люблять яйця як самостійну страву або використовують їх як інгредієнт у багатьох стравах — у різноманітних салатах, улюблених паштетах і додають у випічку.

Звичайно, щоб уміло накришити відварені яйця ножем, немає жодних проблем. Так само не виникає і труднощів у використанні терки для подрібнення яєць. Але досить часто досвідченим господаркам дорога кожна хвилина. Тому вони вигадали метод, завдяки якому подрібнити яйце вдасться одним рухом. Разом з Рixelinform поділимося з вами цим методом.

Як легко подрібнити яйце

Спочатку слід відварити яйця та дочекатися, поки яйця охолонуть. Після цього слід очистити їх від шкаралупи.

Потім потрібно перекласти яйця у відповідну місткість і взяти в руки товкачку, призначену для приготування картопляного пюре. Залишилося натиснути нею на очищені яйця та вуаля – за кілька секунд їх можна додавати до салату чи інших страв.

Ви знали, що перевірити свіжість яєць у магазині легко? Варто тільки дізнатися про деякі кулінарні хитрощі — і приготування страв стане набагато простіше.