Три секретні інгредієнти, які значно покращують смак салату: кулінарний лайфхак

Всього один додатковий компонент може докорінно змінити смак страви

Звичайний овочевий салат – досить популярна страва, яка ідеально поєднується з м’ясом та багатьма гарнірами. Свіжі овочі чудово пасуватимуть і до ароматного пухкого пюре, звареного за всіма правилами, і до гречки, і до макаронів, і до інших гарнірів. Проте, ви можете приготувати не типовий салат а-ля "змішали овочі, додали заправку — готово", а дещо дійсно неймовірне.

Пропонуємо вам спробувати три секретні інгредієнти, які зроблять смак вашого салату набагато цікавішим. Цим кулінарним лайфхаком ділиться prostoway.

Цікава заправка

Зазвичай господині заправляють салат оливковою чи соняшниковою олією, майонезом або ж сметаною. Але замість звичних інгредієнтів можна зробити трохи складнішу заправку, яку підкреслить смак кожного інгредієнта у салаті. Готується вона досить просто: змішуємо оливкову олію, часник, мелений перець і лимонний сік.

Ваніль

Якщо додати зовсім трішечки ванілі, салат матиме цікаву пікантну нотку. Головне — не переборщити з кількістю пряності, бо ефект може виявитися зворотнім.

Сир

Суттєво покращити смак салату можна і за допомогою звичайного сиру. Для овочевих салатів краще використовувати різновиди з низьким відсотком жирності, наприклад, фету, сулугуні, сіртакі тощо. Так страва відразу зміниться на смак і при цьому стане трохи поживнішою.

Раніше "Телеграф" ділився рецептом салату із яйцями та медом, до якого навіть не треба м’яса. Такого смачного салату ви, найімовірніше, ще не куштували. Він дуже ароматний та має чудовий вигляд.